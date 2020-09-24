馬路的事｜香港獨有安全島燈箱漸被反光牌取替 23歲馬路迷$1,600買「莫禮遜燈號」做床頭燈

香港道路迷Gary探索路牌標誌、交通設計兼修「監獄體」字體：香港夜景要有安全島燈箱。

「如果巴士迷是『巴膠』、鐵路迷是『鐵膠』，那麼我就是『馬路膠』。」今年23歲的Gary（邱益彰）自稱為「馬路膠」，到底他有幾鍾意香港的馬路？除了開設專頁「道路研究社」，Gary的身影亦經常出現在不同媒體的訪問之中，在上年更加出版了屬於自己的書籍《香港道路探索：路牌標誌 X 交通設計》，講述香港的道路設計及字型，可見他對香港道路的熱愛！

Gary對於馬路的熱愛始於小時候，「當時未覺得自己喜歡馬路，但後來發現自己小時候已經會畫馬路。而我印象最深刻的香港馬路，是西九龍快速公路，因為小時候外出一定會經過的。」在大學一年級的時候，Gary正式開設了「道路研究社」，除了會講路牌設計外，亦會涉獵一些議題例如三隧分流、迴旋處設計等等，同時也開始了復修「監獄體」字體的計劃。

Gary對於馬路的認識程度令人驚訝，原來我們每日都會經過、看到、看似簡單的馬路，背後蘊藏了不少知識，令人好奇，這些資訊和歷史到底是從何得來？Gary指，華文圈子中不太多人研究道路，香港的道路迷也不多，加上香港政府的資料亦不太透明，所以他會查閱英國政府的資料，也會瀏覽英國或者台灣的道路迷論壇，搜集資料。

最愛香港獨有「莫禮遜燈號」 原個買返屋企

在眾多道路物品之中，安全島燈箱「莫禮遜燈號」可說是Gary的最愛。我們每天都會見到「莫禮遜燈號」，但相信大家都不會特別留意，它就是每天都佇立在安全島上的那個黃白色燈箱。「莫禮遜燈號」最早在1973年啟用，而莫禮遜，其實是50年代交通部的高級警司。Gary表示：「雖然沒有任何資料指出莫禮遜燈號和莫禮遜警司有關，但透過名字，我們推測可能是由他引入到香港，所以以他命名。」以前，還有一首有關「莫禮遜燈號」的打油詩：「頭大身細伴街坊，白頭黃身識發光。借問盞燈有乜用，指引司機咪撞中。」點出燈箱「頭大身細」的特點。英國雖然有相似的安全島燈箱，但外表是一體化，「頭大身細」的設計更只得香港獨有，所以一見到「莫禮遜燈號」，就可以知道那裏是香港，這亦是Gary特別喜歡它的原因。

正正因為這個特質，Gary認為安全島燈箱十分代表到香港，並指除了霓虹燈之外，香港的夜景應該加上安全島燈箱才算圓滿。「除了霓虹燈和高樓大廈，安全島燈箱也是構成香港的夜景的重要一環。雖然它是一個十分微小的東西，但它確確實實存在於這個地方。」

馬路上有「莫禮遜燈號」，原來Gary家中亦有一個。私有化「莫禮遜燈號」的經歷與去年一次展覽有關，Gary原本打算買一個安全島燈箱放在展場，但最後發現位置不足，所以打消了念頭。「反正都已經買了，就覺得可以用作拍片，因為沒有人會買這類東西拍開箱片。」現時，Gary把安全島燈箱放在家中，並且用作床頭燈。「對我而言，安全島燈箱最吸引我的地方是它的顏色以及燈光效果，這種黃、這種藍、這種白，可以說是絕配。」

安全島燈箱透視馬路歷史 見證香港轉變

「莫禮遜燈號」雖然非常特別，但卻被指太脆弱，一旦附近發生車禍，安全島燈箱都未能幸免於難，維修費往往都要用上千元。所以由2007年起，部份道路逐漸以反光牌取替「莫禮遜燈號」，這些反光牌可以反射車頭燈的燈光，毋須乎用電，而且比較防阻，「除非被撞到整塊飛走，否則都不需要更換。」Gary補充。反光牌可以分為兩款，橢圓形的叫Night Owl，另一款形狀似「熨衫板」的則叫Flecta Bollard。

不同時期落成的馬路，會使用不同的安全島燈箱或者反光牌。「莫禮遜燈號」普遍而言是八九十年代的產物， 而1997年至2000年期間，香港所用的安全島燈箱是圓形頭的，機場路就是例子之一。新的馬路則大多都會使用反光牌，因此可以從安全島燈箱知道該馬路的歷史。Gary又補充，現時的安全島有一個有趣的現象，就是會一邊用安全島燈箱、一邊用反光牌，令人十分不解，但卻是十分有趣的獨特風景。

Gary認同安全島燈箱的消失，亦代表了香港的轉變，「如果十年前問我，答案未必一樣。2010年的時候，你會覺得安全島燈箱不太特別，因為大部份安全島都是用燈箱；但在2020年，會覺得很多安全島燈箱都不見了、消失了。雖然現在的數量未算少，但它們確實是正在消失中，確實代表到香港的轉變。」

2020年頭，最後一個俗稱「黑盒」的舊式電子行人過路按鍵正式退役，不知道多年後，富有香港獨色的「莫禮遜燈號」又會完完全全消失呢？

採訪：姚嘉敏

拍攝：尹彥翹、陳濤

剪接：尹彥翹

編輯：鄒仲安

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