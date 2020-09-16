Figure服裝師｜靠獨創技巧成Hot Toys Joker神級西裝顧問 $1,000公仔衫fans搶住買

Kato是香港Figure服裝師，他製造的Figure服裝數百美元一件也極速售罄。

Kato的製作理念是——一定要像真。他製作的Figure服裝，在網上每件動輒數百美元，每次生產數十件，都極速售罄，只搜尋#KatoWork就可看到他的Figure服裝作品。

造Figure服裝着重資料搜集

Kato認為很多人造Figure服裝，包括某些商廠，對於採用的素體並不太着重，不會按照角色的高矮肥瘦來造素體，「基本的素體身形已不對，造出來的服裝一定不會似的。」所以Kato會自己改造素體，若買他的Figure服裝，用家亦要自己改造素體才能完美地穿上。除了素體外，Kato認為布料同樣重要：「若用真人服裝的布料來造Figure服裝，從Figure角度看是厚了6倍，整條褲就像盔甲一般。」因此Kato在布料選擇上很認真，造牛仔衫會選用最薄的牛仔布料，造皮褸則會選擇較軟的真皮，並且將之刨至像紙一般薄。「我造Figure服裝，很着重資料搜集，盡量按照原本角色服裝的造工、裁剪、材料、顏色等，盡量跟足來造。」

自製2mm衫鈕針都穿唔過

Kato的服裝講求像真和細緻，連一枚衫鈕也是自己製造。一枚2mm的衫鈕，經過打磨和鑽孔才能完成，而且穿線更有特別技巧。「你會見到衫鈕的孔比針還小，針是穿不過的，所以先用線穿過衫鈕的孔。而要一口氣將兩條線穿過洞孔是很困難的，所以我會用白膠漿將線弄硬了才穿過去，然後再將線穿過針頭，因此，釘一枚扭扣要花很多時間。」在紙樣方面，Kato表示要求很精準：「兩條褲的紙樣的闊度每邊只差距2至3mm，實際造出來已有鬆身褲和貼身褲的分別，精準度要求頗高，若果每邊車窄了一點，就會由闊身變窄身了。」

Kato第一次造的衫，是自己的校服，中三時與家姐鬥氣而造了自己的校服，自此就對造衫有了濃厚興趣。1989年更考入理工修讀Fashion & Clothing Technology，Kato在修讀至第三年的時裝展更拿了最佳手工獎，「我讀這一科，是希望從事時裝設計，但畢業後發覺，香港沒有甚麼時裝設計可言。」Kato畢業後在服裝公司從事文職工作十多年，後來當過健身教練，並在這段時間開始製作Figure服裝。最初是造幪面超人服裝，之後就開始造Figure西裝並在網上分享。「我開始造西裝，會盡量採用真實西裝的造法，但如果真的用真實西裝的造法，衣車是車不到肩膊位的，因為衣車的靴比肩膊位還要大，轉彎位是車不到的，所以我就用了自己方法解決問題，造出來的1:6西裝就像真的西裝一般衣袖是垂低的。」他製作的恤衫的衣領也是特別製作，才能呈現出來尖尖的，「我用的方法是先摺好衣領，熨好形狀，衣領背面是一塊襆，直接成形再車一條線，所以看起來衣領很尖很漂亮。這個方法我之前從來未見過有人這樣做，是我獨創的，後來就看到有人開始模仿。我和其他人造的衫還有一點是不同的，人家造的衫紙口散開的，我則會習骨，像真人衫般有習骨。」

Hot Toys邀當小丑服裝顧問

Kato後來在外國一個大型討論區的自製Figure服裝群組中，分享及收訂製作小丑（Joker）Figure服裝，亦因這套服裝而在Figure服裝廣為人知，甚至連Hot Toys亦邀請他當顧問，參與製作小丑2.0的服裝。「我第一次與Hot Toys人員開會就說：『你們的Figure鞋子左右不分。』他們立即就改進，非常認真。那時我將自己的小丑服裝所有資料交給他們，例如用甚麼布料、如何製作等，甚至會造一些樣板出來，希望他們能跟到我的造法，藉此改善製作質素。到出大板的時候，我非常滿意，因為跟到我要求的8至9成，他們的板房製作水準極高，也肯聽取我的意見。」Kato與Hot Toys的合作只有這一次，而那個小丑2.0更成為玩具界一時佳話，亦成為一個經典。

Kato現時造的Figure服裝都是很高質和數量少，因為都要他人手製造，而且這一年，他亦因社會事件而停頓下來，現正慢慢復工。其實大廠是否有能力造出這種高質素Figure服裝呢？Kato認為廠商能做得到的，只是成本問題，「韓國有大量高級訂製服裝，要造的話是不會造不到的。但對工廠而言，只按價錢工作，你付不起價錢，工廠就不會做這些大量工序的工作；還有，當然是技術問題，若要做得好和精準，就得花很長時間去做；還要培訓員工，工廠未必願意付出長時間和高成本來生產。」

手工和時間都是製作Figure服裝的最大成本，一件小小的服裝，滿載了製作者的心血。有人滿足於量產Figure的服裝，有人就不斷追求更像真的，因此造就了Kato和他的市場。你又懂得欣賞Kato的作品嗎？

記者：馬子聰

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！