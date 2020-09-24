福士Volkswagen ID.4 品牌首款電動SUV賣39,995美元

福士首部電動SUV Volkswagen ID.4正式公開

消息不斷，早於今年6月更已經在中國看到圖片，現在Volkswagen ID.4終於正式公開，更有歐美當地推出車型的詳細規格，馬力201hp，續航距離402km，預定車價39,995美元，下年第一季交車。

以品牌Modular electric drive（MEB）結構為基礎，這入門版小型SUV的電動馬達為後輪提供動力，最大馬力201hp，峯值扭力309Nm，採用82kWh電池組，提供402km續航距，0-100km/h加速需時8.5秒，極速160km/h。另外還會有四驅型號，馬力更大至302hp，會在2021年稍後推出。

採用11kW充電，充1小時可以行53km距離，如用家居或公眾Level 2充電裝置，則要約7個半小時充滿電。至於用DC快充站125kW充電裝置，則只需要38分鐘充至80%滿電量。

體積比起Tiguan短117mm，車長4,585mm，軸距2,766mm，車身亦比較低48mm至1,636mm，至於闊度則比較闊13mm，1,852mm。雖然整體較細，但載人空間和Tiguan差不多，車尾載物量亦有858 liter，如後座摺起則達1,818 liter。

車廂有5.3吋ID.Cockpit電子顯示屏，軚環會有輕觸操控功能，配合10吋輕觸屏連多媒體系統，亦可以用聲控控制各功能，Hello ID先囉。

美國車價39,995美元起，買到後驅版ID.4 Pro，而四驅版本AWD Pro則43,695美元起，至於初推出時的RWD ID.4 1st Edition則43,995美元起，而在2022年美國Volkswagen Chattanooga Assembly Plant生產線投產後，車價可以低至35,000美元。

影片

https://youtu.be/75gvK0YuXS0

撰文：Michael

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！