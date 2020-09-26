狗主注意｜拉布拉多整根牽繩吞下肚 嚇壞飼主緊急送院取出

主人慎防寵物貪吃釀意外 英國拉布拉多犬吞下狗繩幸及時找獸醫取出

你家的毛孩愛咬東西嗎？日前一隻名為Max的拉布拉多，趁主人Brian與Christine不為意時，將整條牽繩吞進肚，突發失控行為嚇壞夫妻倆，所幸Max在緊急送醫後，獸醫已將牽繩全數取出，目前狀況穩定。

據《BBC》報道，Max趁飼主們忙碌時火速將牽繩吞下，當「牽繩」被發現時只剩下硬梆梆的金屬釦環被棄置在地，飼主夫妻見狀立即將Max送往位於英國紐波特市（Newport，又稱新港）的獸醫院急診室。牽繩取出後，獸醫分析牽繩是被硬生生咬成五段後吞下，同時也稱讚夫妻反應機敏，否則這隻貪吃的Max恐怕已凶多吉少，對此，飼主Christine表示「Max平時就很喜歡啃咬衣服，但牠不曾把不能吃的東西吞下肚。」

此外，Christine也提到在2013年時，他們曾失去愛犬Sadie，當時她發誓再也不會養狗，不過當她和丈夫遇上當時才9個月大的Max時，Max的可愛魅力讓夫妻完全無法抵擋，「Max不僅讓我們得以療癒失去Sadie的苦楚，也讓我們徹底着迷於拉布拉多的可愛」。因此，在養了Max後，他們又養了另一隻6歲的拉布拉多犬Sbrron，Christine笑着表示「牠們都很可愛，但我們知道要密切關注Max，因為牠很聰明又有很強的啃咬力。」

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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