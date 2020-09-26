針灸｜中醫指同一穴位具多種功效 針灸治腳痛同時解抑鬱

中醫針灸治痛症及內科病

中醫常用針灸來治療筋傷痛症，其實針灸對內科疾病也有功效，例如針灸治胃痛、失眠、頭痛、頭暈等，有時候效果比服藥更快。因此，如可以更有心思選擇針灸穴位，在治痛症時也可順道調理一下身體，以下有4種情況：

肩頸痛治失眠

治療肩頸痛的穴位中，原來有些具有放鬆神經、幫助睡眠的作用，舉例有在肩膀兩邊中央的「肩井穴」 ，除可放鬆肩部肌肉外，更能調節自律神經，幫助放鬆情緒，消除緊張。另外在頸部兩側近髮腳處有一對「安眠穴」，為治失眠的特效穴，亦有疏通頸部經絡的作用，頸痛失眠同治。

足背痛解抑鬱

足背上滿佈肝膽經的穴位，中醫說「肝主疏泄、與膽相表裏」 ，足部疼痛時，可以選取一些肝膽經的穴位進行治療，這同時可達致疏肝解鬱，調理氣機的功效，當中「太衝穴」、「丘墟穴」 分別就是肝膽經之原穴，原穴有調節臟腑氣血的功能，並可加速臟腑疾病痊癒，這樣可以在修復筋腱筋肉損傷外，配合適當手法，同時疏肝利膽，紓緩情緒。

手腕痛調心脾

在治療手腕部疾病如腕管綜合症、媽媽手、腕關節周圍炎時常用到「內關穴」和「神門穴」。「內關穴」是一個明星穴位，按內關穴不但可止暈車浪、暈船浪，其實這穴位更是通過調節心律和調整脾胃功能達到止暈止嘔的功效，「神門穴」則是心經的原穴，有養心安神的功效。

手肘痛瀉心火

肘部疼痛如網球手、高球手，都會在壓痛點或附近的經穴進行針刺，肘部外側的「曲池穴」就是常用穴位，除肘部疼痛常用外，曲池穴還有瀉火作用，常用於發燒、熱性感冒、熱性咳嗽等火熱症。此外，在肘部中央的「曲澤穴」，是心包經中的重要穴位，作為手肘部疼痛的局部取穴外，更有清心瀉火、清熱解毒的功用，常用於治療心跳心慌，胸痛等疾病。

以上只是眾多組合中的幾個例子，可用的穴位和治療方案千變萬化，可見大部份穴位其實都具備多個功能，所以準備看痛症的病人，也不妨告訴中醫師多一點其他的身體情況，讓醫師在治療局部痛症時，也可順道幫忙解決一下其他身體問題，這樣治療顯得更有意義和價值。

撰文：註冊中醫李浩然

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