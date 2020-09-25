MINI我最貴｜68萬全港限量3部MINI JCW GP登場 306匹火紅拉花巨大尾翼跑車戰鬥格

MINI John Cooper Works GP清一色自動波

MINI一直給人的感覺都是可愛有個性，不過標榜高性能的MINI卻是另一回事，當中最辣、最專注賽道表現的當然是John Cooper Works GP。經過8年的苦等，第三代MINI John Cooper Works GP終於來到香港了。

今代MINI JCW GP固然是以第三代F56 MINI Cooper JCW作為藍本，不過外形就比上代GP誇張得多，車身以碳纖強化塑膠CFRP製成的沙板，有如攻陷美國Pikes Peak登山賽的賽車般進取。頭沙板更刻有製造編號，可以讓你隨時showoff自己座駕是限量版的身份；至於後沙板更沿着油缸蓋形狀切割，在入油時散發着電油味之餘，更散發着濃濃的戰鬥味。輪圈則是19吋GP限定特別仕樣，雖然款式跟之前兩代有些微不同，不過大家都是採用「十字型」設計，盡顯GP家族的血脈。

內櫳佈局，這部JCW GP跟一般MINI JCW沒有太大分別，不過裏頭則有很多「GP」字樣，仿似要每分每秒都提醒你——它的身份有多麼顯赫。在歷代MINI JCW GP裏頭，其中一樣最標誌性的設備，就是寄居於後排座椅的防傾桿了。來到第三代，廠方當然延續傳統，為了減輕車重，後座繼續被拆走。不過話雖如此，無論今代MINI JCW GP有多麼努力減肥偷輕都好，它仍然淨重1,255公斤，成為歷來MINI JCW GP最重的一代。

作為最高性能的MINI新車，MINI JCW GP當然是採用母公司寶馬提供的B48 2公升直四turbo引擎，最大馬力306匹，峯值扭力更高達450Nm。不過有別於去年來港的Clubman JCW，MINI JCW GP仍然保持前驅佈局，以保持MINI最傳統的前驅玩味。雖然一部前驅車能夠有這麼大馬力是極為刺激的設定，但只可惜廠方工程師未能做出一套能夠承受如此大扭力而體積小的棍波波箱，所以今代JCW GP一反傳統，清一色只提供八前速Steptronic自動波箱。論玩味未必及以前手波年代般過癮，不過受惠於自動波附設的Launch Control彈射起步功能，新車的0-100公里加速只需5.2秒，極速更高達260公里，絕對是不容小覷的MINI。

看過新車之後，相信有很多車迷跟記者一樣，都很想跳上車跑一轉，不過新車全球限量3,000部，而香港只得3部配額，即使今代售價高達68萬元，仍然無阻一班MINI死忠買車的雅興。如果閣下是今代MINI JCW GP的車主，又不介意借車給我們CarMan拍片試車的話，快快聯絡我們，最多我請吃飯，另加一缸油入滿！

MINI John Cooper Works GP：

引擎：1,998 c.c. 直四Turbo

馬力：306hp/5,000-6,250rpm

扭力：450Nm/1,750-4,500rpm

傳動：8前速自動波箱，前驅

售價：$680,000起

查詢：MINI HK

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

編輯：鄒仲安

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