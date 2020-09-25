iPhone 12系列傳10月13日發佈 PS5確定可直接讀取PS4光碟 星戰版即影即有相機現身

iPhone mini、iPhone Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max新機傳聞；PS5與XBox大戰升溫；Samsung出5G電話Galaxy S20 FE；YouTube Kids在港推出。

2020年開始踏進年尾，不同的科技產品接踵而來，遲到的iPhone 12有傳將於10月13日發佈；Samsung也發佈了中價5G電話S20 FE；《Star Wars》fans也有藉口買特別版Polaroid即影即有相機。

iPhone 12系列傳10月13日發佈

遲到的iPhone 12系列再有新消息傳出，爆料達人Jon Prosser指，iPhone 12系列將於10月13日正式發佈，16日開始預購，買家最快23日到手。預計Apple發佈會將會一口氣公佈：iPhone mini、iPhone Max以及iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款新機。不過兩款Pro版將延遲至11月才發售，相信與LiDAR光學雷達等複雜零件的供應有關，想買Pro機的人就要再忍多陣。爆料達人Jon Prosser雖然曾錯誤預測上一個發佈會日期，不過就準確預測到發佈的產品，就看這次準不準了。

此外，網上亦流傳一條聲稱是新的iPhone充電線，新線使用USB C to Lightning，並改用編織線設計，耐用度應該會比現在線材大幅提高，而這也反映iPhone 12仍會繼續使用Lightning接口，未會轉用USB C接口。

PS5、XBox主機大戰

相信大家都知道PS5可以兼容PS4遊戲，而最近Sony在官方Twitter「Ask PlayStation JP」表示，PS5主機可以直接讀取大部份PS4的遊戲光碟及運行，而且可以小幅度提高畫面及流暢度。即確認PS5可以支援絕大部份的PS4數碼版和光碟版遊戲，大家就可以放心購買了，而且又多一個買光碟版PS5的理由。

另一邊廂，Microsoft宣佈以75億美金收購遊戲廠Bethesda的母公司ZeniMax Media，將不少大作收歸旗下，包括《異塵餘生》（Fallout）、《上古卷軸》（The Elder Scrolls）、《毀滅戰士》（DOOM）等。相信XBox將會有更多獨佔大作，Xbox Game Pass亦越來越多好遊戲玩，今代主機大戰似乎真的有睇頭。

Samsung S20 FE低價登場

不知道大家還記不記得，Samsung的黑歷史Note 7，當年大規模回收後，重製出一款Note FE（Fans Edition）減價登場。最近Samsung就推出了新機Galaxy S20 FE，這次就是全新機款，更稱是聽fans意見後改善的版本。

S20 FE屏幕增大至6.5吋，而且是平面屏幕，同樣支援120Hz高刷新率，不過解像度下降。主鏡頭與S20一致，遠攝鏡改用800萬像素，支援30倍數碼變焦，超廣角鏡頭維持1,200萬像素。而前置鏡頭就提升至3,200萬像素，提高自拍畫質。

此外，電量也提升至4,500mAh，續航比S20更強，香港共有粉綠、粉紫、深藍、紅、白五色，都明顯主攻年輕市場。規格略有縮水之後，開價折合約5,418港元（699美元），各位又多一款相對平價的5G機選擇。

星戰特別版Polaroid即影即有

《Star Wars》fans最近又有藉口買東西，Polaroid和《Star Wars》外傳電視劇《The Mandalorian》合作，推出特別版Polaroid Now即影即有相機。

機身參考Mandarorian專用的Vescar合金裝甲，以磨砂灰搭配黑色，再加上暗紅點綴和標誌紋章，非常型格。而特別版相紙就有得意尤達BB、Mandarorain、紋章等不同的邊框。

Polaroid Now即影即有相機採用i-Type相紙，支援自動對焦，還可以玩雙重曝光。

The Mandalorian Polaroid Now：$1,599

The Mandalorian彩色相紙：$178

YouTube Kids正式在港推出

YouTube Kids正式在香港地區推出，介面較簡潔繽紛，作為一個讓小朋友觀看影片的專用App，其內容比較合家歡，適合一家人觀賞，如藝術與勞作、音樂、體育、學習等，亦有適合年紀較大的小朋友觀看的遊戲頻道及不同主題影片。

App中有「自行核准內容」模式，讓家長設定小朋友可觀看或過濾哪些影片和頻道，甚至可決定是否開啟「搜尋」功能，以及有內置的計時器控制觀看時間，時段結束時發出提示，並停止應用程式。

記者：梁志穎、周銥沁

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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