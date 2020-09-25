忠心校犬｜台灣兩校犬突被校方送走棄養 其中一狗徒步30公里回學校腳底滲血

台灣中學飼養兩犬4年近日遭送走 一隻下落不明學生急尋狗

不少學校都會飼養流浪貓狗，台灣亦不例外。當地一間中學飼養了兩隻校犬，與同學一起度過了四個年頭，但最近突然被帶走送養，由新主人照顧。沒想到兩隻狗狗接連走失，其中一隻更徒步走30公里回到學校，而另外一隻狗狗仍下落不明。

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根據Facebook專頁「請大家幫忙讓小黑平安回家」，台灣雲林古坑國中分別飼養了兩隻校犬「小黑」和「小白」，一起在校園生活了四年，與同學們相處融洽。日前，小黑和小白由當地義工帶離校園，但途中狗狗掙脫狗鏈走失，小白沿路走30公里回到古坑，小黑則下落不明。

對於為何要送走兩隻校犬，學校在事後發聲明指因為兩隻狗狗在走廊、教室到處跑，對上課造成騷擾及環境衞生問題，故此決定送走狗狗，亦聲稱事先已找到願意接收狗狗的家庭。不過不少人質疑，狗狗已經在校園四年，期間從未傷人，又與同學融洽，為何突然送走狗狗。

由於小黑仍下落不明，學生、義工在Facebook開設專頁「請大家幫忙讓小黑平安回家」，上載小黑的照片、特徵，希望集眾人之力尋回小黑。因此事而大受到抨擊的校方，其後提供獎金3萬元新台幣尋狗，而校長與家長會等人早前往當地廟宇祈福，希望早日尋回小黑。

資料來源：陳學聖、「請大家幫忙讓小黑平安回家」@Facebook

撰文：黃雅純

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