朱古力神人｜飛秘魯學鑑賞 靠鼻認出極品朱古力 日試200款 ：泰國朱古力好似元寶蠟燭味！

英國、秘魯等地修讀朱古力品鑑課程，難忘丹麥的有餡料朱古力、泰國煙燻椰子味的朱古力。

朱古力品鑑師Jeffrey說，吃朱古力是一個享受過程。部份品鑑師更會擔任朱古力比賽的評審，瘋狂試吃不同地方的朱古力。

「小時候已經吃純朱古力。記得爸爸買給我的時候，我真的很開心。」Jeffrey笑指每日吃朱古力的習慣已經培養了超過30年。由小時候吃街知巷聞的紫藍色包裝純朱古力，到長大後自己購買一些連鎖品牌的朱古力，除了生病外，幾乎每天也總要過過朱古力癮。他為了深造朱古力品鑑技巧，更加專程去到英國、秘魯等地修讀相關課程，成為全港只有3名的等級三朱古力品鑑師。他教路說，品鑑最重要的不是用口，而是用鼻。「如果根據調查，朱古力的風味有數百種。」他表示惟有多練習才會更易掌握如何形容朱古力的風味，例如見到不同水果就拿來嗅嗅，嘗試記住不同氣味。當然有部份水果的氣味非常相近，好像草莓、藍莓、紅莓以及覆盆子也較難分辨，這些情況下只好盡量靠它們的酸度和甜度來分辨。

成為朱古力品鑑師後，Jeffrey更在2003年擔任朱古力比實的評判。本來，他希望可以吃到更多不同的朱古力，可是想不到數量會如此多。「最初有機會做評審時，大家也很興奮，可以吃朱古力，開心半日左右。」以亞太區的比賽為例，每次有約700至800個參賽作品，主要時段（Main Round）會舉行4至5日，每天就須要試吃約200款朱古力。當Jeffrey擔任比賽的大評審後，更加要在完成主要時段評分後，再試吃一次分數較高的作品。所以比賽時，他有機會要連續吃7至8天，「可能由10點開始吃，吃到差不多凌晨12、1點。由早吃到晚，第二天又繼續吃，根本你不會想再吃其他東西。」而且擔任評審不只吃得多，也要吃得快、準，要很清楚知道自己吃甚麼，同時間要判斷質感、溶化度、風味、餘韻、氣味。

朱古力比賽通常鼓勵使用當地材料。Jeffrey印象最深刻的，是一款丹麥的有餡料朱古力。那款朱古力比較難在一般情況下吃到，因為保鮮期不長。「那個經歷很難忘。整塊朱古力吃下去很快便溶化、很順滑，然後吃得出原本可可豆的味道，慢慢像絲般完成整個品嚐過程。」單看他陶醉的表情也感受好吃的程度。除此之外，令他一試難忘的還有泰國煙燻椰子味的朱古力，「好像是用蠟燭煙燻，所以吃那些椰子味的朱古力時，就像進入了一間元寶蠟燭香店，是頗難吃的。」不過他認為這些都是由不同地方的文化差異所造成，例如曾經嚐過枇杷膏味的朱古力，外國人會覺得很奇怪，但他自己卻認為不太差。

這次我們模仿朱古力比賽，在沒有包裝影響的情況下，讓Jeffrey判斷4款朱古力的濃度和可可豆的出產地。他每款朱古力也會先聞聞，形容該款朱古力帶甚麼氣味，然後再品嚐，但有3款朱古力嚐到一半時已忍不住吐出來。最後，他成功排出4款朱古力的可可濃度高低，只是其中一款的度數猜測高了10%左右；產地方面，他成功猜出其中一款來自厄瓜多爾，然而猜不到來自另一款來自委內瑞拉的；至於最後兩款，當揭曉是來自南非，他卻大感疑惑，表示南非應該沒有可可豆出產，認為是來自西非如加納、科特迪瓦等地方。

來自哪裏也好，最重要都是吃到一款好味的朱古力，但要有怎樣的質素才算是好味的朱古力呢？「吃朱古力時，很容易辨認到不同風味，然後口感上會平均地溶化。」Jeffrey認為最重要是可以品嚐到朱古力本身的味道，而非加進去的甜味。如果朱古力的餘韻可以在口腔保留10至20分鐘就更好。

他覺得能夠吃到自己喜歡的朱古力是一種享受。過程中可以令到自己放鬆、開心，即使在失落時，也可以透過吃朱古力令自己的心情得以平復。Jeffrey更說朱古力彷彿就是自己的朋友，「開心我又會吃；不開心也會吃，就像朋友（何時）也會在身邊。」。

場地提供：Coffeed.

記者：麥景朗

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！