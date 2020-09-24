北區實習生計劃｜學台灣撐起本土工業 DSE考生木廠打工由掃地做起 老師傅：將香港寄託畀佢

北區，其實仍有很多本土工業工場，但卻常被指這些本地實業存在巨大斷層，說上一輩思維老化與時代脫節，年輕人不願入行，是夕陽工業要北望神州等。但現實是，年輕一輩根本不知香港仍有這樣的實業存在。北區連線成員羅庭輝（Dream）連同七間本地實業公司，包括木廠、啤酒廠、農場等，設計了「北區調理農務實習生計劃」，今次我們跟着一老一嫩實習生，去一新一舊木工場實習，與大家一起了解工場的運作之餘，希望借用大家的大腦，想想能為本地實業增值的良方。

計劃4月開始資料搜集及宣傳，要到山旯旮地方實習兩個月，人工只有萬餘，卻引來七八十人查詢，五六十人聽講座，誰說無人問津？在元朗橫洲的香港木庫，創辦人黃卓健（Ricci）本是建築藝術家，大家都說，他們的計劃，是癲的。他們自資租吊車，免費為農民或山區居民，回收打風後塌木，再將木設計成型格或參展傢俬出售。為了方便搬運，一般回收塌樹都會將木切成凳仔般的小塊，但就不能製造大型傢俬了。

幾十年大樹的質感與紋理都獨一無二，所以每次收樹，Ricci都會親自出動，觀察樹木紋理後，才讓鋸樹工人在適當位置下刀。樹木倒在吊車到不了的山坡，就要靠員工與工人，像拯救隊般人力抬上山坡送走，多辛苦都要保留原條長木，租車及請工人成本要二萬多元，加上存樹的租金，各種風乾防蟲處理，「無本收樹」根本不存在。製成品由幾百幾千元的茶几，至幾萬元的會議室長桌不等，明白背後故事的人，就願付錢購買。Ricci說：「香港其實好多木資源，農場或山邊有龍眼樹、細葉榕等，細葉榕木質軟，卻有好靚的木紋，我們有信心作品比得上日本的木製品，這樣好過你把本土的木材都丟去堆填，然後花幾萬至十幾萬山長水遠入口馬來西亞或北歐木產品，來得實際及長遠。」

DSE畢業去刨木 唔講錢賺經驗

抱着這個理念，一班開荒牛在元朗橫洲，將貨櫃場中間的一塊爛地，建設成今日有大鐵皮屋和貨櫃箱展示廳的工場。住元朗的鍾翹豐是今年DSE畢業生，人生第一份工就來了這裏。「我頭兩個志願都揀酒廠的，型嘛。這是第三志願，知道辛苦都想過『縮沙』，但這裏近屋企，而且朋友說要是我捱得過這段苦，將來有甚麼辛苦事我都能挺得過。」大家都是開荒牛，但初時他連掃地都掃不好，被Ricci笑。阿豐最怕站在塞滿木頭與木板的工作桌上，做唧膠工作，「我要將有點彎曲的木板用熱溶膠槍黏實在桌子上，預備打磨。蚊蟲咬，我已經用意志力唔理佢，要左看右看填補所有空間，成身汗仲有木糠同塵黐在身上好唔舒服。」

為省錢，香港木庫的各位乜都要做，自己開水泥製作去水道，訪問之時水泥車突然到訪，全世界執起泥鏟就跑出去幫手鋪水泥路，「兩個月瘦咗十磅，好多驚喜。」實習兩個月才萬餘元，何不去冷氣房實習或做兼職都比這裏舒服，阿豐搞笑說：「初時都覺得人工太過份，但確實自己甚麼都不會，有人教你，花的時間真的比自己做還多，而且參加這計劃其中一個想法，係想幫助本地企業，他們都不算太賺錢，我來時他開業未滿一年，可能錢都未賺到就要給我出糧。」工作兩個月，他已經打磨得一手好木，幫忙量產本地塌木製作的杯墊，並由實習生升級為正式員工，日薪$500直至開學。他也希望將來有時間再回來幫忙，或用本地木為屋企製作一張小茶几。

另一邊廂，有位四十多歲的Richard，他每日花四至五小時來回觀塘與古洞，去志記鎅木廠實習，是計劃中最老的一個。他年輕時是室內設計師，後來轉做飲食業，辭工後來參加實習計劃，完年輕時的木匠夢。「細個讀木工已經好鍾意木，點知原來做設計只係對住啲圖紙，冇機會親手刨木鎅木。知道計劃有得去木廠實習，即雙眼發光，早起與車程，都濕濕碎吧。」

鎅木廠1948年開業，已經有七十多年歷史。歷經最風光的七八十年代，隨着工業北移後，生意已經走下坡。近年他們多接導賞團，向年輕人講解香港木業發展史，開班教大家製作簡單的桌椅，希望自己可成為一個木的博物館。廠裏都是大型鎅木機械，Richard初入行當然無緣使用。鎅木廠權叔向來只接單工作，Richard則受命製作幾張小椅子及一隻木馬，放到鎅木廠的網上平台去賣，希望開發「產品部」，多一個宣傳途經。

識同老師傅溝通 獲獎勵靚木

入到木廠，遍地木板，看得出愛木的Richard十分開心，「你以為這裏到處是形狀古怪的碎木，頭頭尾尾，其實到處是寶！」隨手執起地上一舊木頭，用衣角抹走塵，現出裏面朱紅色，「這是我們講的紫壇，其木紋年輪，色彩好自然。」執起他第一個長凳作品，凳上有些圓圓白白的刻印，原來是灣仔碼頭清拆時的碼頭木，「那天權叔執起擺在門口地板的木片，我才知道自己日日踩在這麼有歷史價值的木頭上返工！」很多人，包括阿豐都說，去老木廠工作，就怕跟七十多歲的老師傅溝通不來，Richard卻說：「那個年代的老師傅只是不太懂表達心情，事事擺在心裏。你細心想想，你知道他有觀察着你，會用別的方法表達出來，看你之前接不接收到。」像他製作椅子與木馬時，權叔看他畀心機，突然會給他珍貴的木材做配件，「他不說，但我知道是禮物，是讚賞囉！」權叔也怕羞回應：「當他有一塊好木，他會更好心機去做，會有信心及滿足感，是有獎勵的意思呢。」

9月，實習計劃結束，但部份學員仍繼續返工。Dream亦計劃推出第二波實習計劃，今次有更多公司參加。志記就如知識豐富的老人家，好希望教授到年輕人，香港舊時的木業是如何運作。香港木庫就似一個精力旺盛的年輕人，好希望用一個現代化的方式讓大家能賺錢，亦能將香港木業發揚光大。他還打算連結幾間實業，如找木廠製作梳化架，本地皮廠製作梳化皮，期望一個橫向連結，就不必單打獨鬥，真真正正扶助香港實業。

香港木庫：元朗朗屏福喜街55號福喜貨柜場

志記鎅木廠：上水古洞馬草壟路

記者：陳慧敏

攝影：許先煜、張志孟、潘志恆

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