世界避孕日｜糞便塞陰道 用可樂殺精 絲綢紙包龜頭 古代避孕方法大揭秘 初代安全套原來用盲腸製

9月26日世界避孕日 避孕方法大揭秘 糞便都可以避孕？ 可樂殺精係咪真？

居家抗疫，與伴侶朝夕相對，「啪啪啪」的機會多了，記得要做避孕措施。9月26日是世界避孕日，不少安全套製造商受疫情影響停產，令全球安全套供應出現短缺危機，世界不同地方都預計將爆發「疫後嬰兒潮」，印尼官方更預期明年初將額外暴增42萬名初生嬰兒。趁今日是世界避孕日，一起了解以前的人如何避孕吧！

安全套可以驅蚊？糞便可以避孕？

在香港，戴安全套是最多人採用的避孕方法。但在幾千年前的古埃及，要避孕竟然要靠糞便？原來古埃及人相信鱷魚糞、象糞入面的物質可以殺精，所以女性在行房前會把它們塞入陰道，用來阻隔精子進入子宮。但細心留意2000年前的古埃及壁畫，原來已經出現過安全套的身影，壁畫上的男性會在陰莖套上五顏六色的套子，被視為安全套的雛型。但有專家認為這套子其實是用來防止蚊叮蟲咬和在戰鬥時保護性器官；而套子顏色更用來標示不同階級，是身份地位的象徵。

初代安全套以盲腸製成？安全套發明全靠哥倫布？

早在16世紀時，中國人已經會在性行為時以油性絲綢紙，或羊腸包裹龜頭避孕。日本人更厲害，他們用的是龜甲或動物的角。

現代的安全套的起源，一般有兩個說法，有傳早於16世紀時，哥倫布在發現新大陸時和水手意外把梅毒傳播至歐洲，意大利學者Gabriele Falloppio就發明出亞麻製安全套，用來防止性病在貴族和軍隊間傳播。另一說法，是在17世紀的歐洲，英國國王查理二世(Charles II of England)生性風流，他的御醫Joseph Condom受魚鰾啟發製作安全套，然後用更柔軟輕薄的小羊盲腸代替，讓國王可以盡情享樂，不用擔心子嗣問題，所以安全套就以他的名字Condom命名。不過以前的安全套使用前須以牛奶隔夜浸軟，情到濃時想臨急抱佛腳就沒有辦法了。到了1855年，第一個橡膠安全套誕生，1883年更出現乳膠安全套，以更輕更薄為賣點，安全套在使用上也越來越方便。

避孕行為曾屬違法？要殺精惟有靠可樂？

安全套經過不斷改良，但要傳遍世界卻一波三折。因為受傳統勢力和天主教影響，美國、愛爾蘭以至日本等地曾明文規定，傳播避孕知識和工具都屬違法。在20世紀初，美國女性會把可口可樂灌進陰道，用碳酸「殺死」內裏的精子；當年更有不少人因為在黑市墮胎致死。後來經濟大蕭條，美國才逐漸允許避孕和節育，而最具代表性的事件，就要數到避孕藥的出現了。1955年，避孕藥Enovid面世，美國食品藥物管理局批准了Enovid上市，但只容許其為治療流產和月經不調的女性使用。一直到1960年5月9日，美國食品藥物管理局才批准Enovid以「複合口服避孕藥」之名正式推出市面。避孕藥能夠普及，不只是避孕史上的一大里程碑，亦是女性第一次有主導避孕或生育的機會，被視為女權革命的一大演進。

時至今日，大家可以依照自己情況，選擇不同而有效的避孕方法。安全套亦發展出不同的款式、厚薄和味道。如果你鍾情本地口味，本地安全套生產商更推出過檸檬茶及五青汁口味，千奇百趣， 絕對能滿足你的需要。

記者：譚舒雅

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