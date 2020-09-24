Apple CarPlay iOS 14｜新介面有5款漂亮牆紙選擇 試玩智能Siri直送語音訊息 歌單自動無限loop

蘋果更新iOS 14 新版CarPlay用家有咩玩

記者雖不肯承認是「果粉」的蘋果用家，但新版Apple CarPlay iOS 14 怎可以不率先試玩。一坐上自己的座駕，Apple CarPlay的威力根本無法抵擋，成為每天出行必備拍檔。近日蘋果就推出了iOS 14的作業系統，連帶Apple CarPlay也有一系列更新，記者就化身用家看看新版CarPlay有甚麼值得留意的地方。

新增5款斑斕牆紙 有新鮮感

今次Apple CarPlay其中一個比較重大而顯眼的更新，就是首次新增5款牆紙。雖然預設5款牆紙的風格都是一樣，不過勝在色彩斑斕，為CarPlay介面帶來新鮮感。倘若你不喜歡這麼「花碌碌」的話，傳統的黑白色仍然健在。

Apple Music新增「無限播」Auto Play功能

不知道大家有多少人是選用Apple Music的，不過對於Apple Music用家，新版CarPlay也有些微更新。從介面上看分別好像不大，不過細心留意就會看見置頂的工具列有極細微的排列調動，並新增了一個名為「立即聆聽」的選項。不過這個所謂「立即聆聽」的選項只是更改了名字而已，在功能上跟以往「為你推薦」的沒有分別。除此之外，今次iOS14亦為CarPlay的Apple Music帶來一個Auto Play功能，用家只需在播放單曲時按下「無限」的圖像，Apple Music就會永續地播放類似的歌曲。

Siri換新裝更醒目 錄取兼傳送

一向有用CarPlay的朋友都會知道，Siri是一個很好的幫手。打電話、傳訊息、設定導航和播歌，它都能一一處理好。不過每次召喚Siri的時候，它都會佔用屏幕頗多位置。不過來到iOS 14，Siri不但換上新裝變得更加纖巧簡潔，就連功能上也有改進，事關它不但有聽寫功能，現在更可以錄取語音訊息，從而提高訊息的精準度。

支援更多第三方App CarPlay可點餐

以往在Apple CarPlay出現的應用程式總是由Apple自身的應用程式，或是一些大型軟件公司的應用程式所霸佔，所以CarPlay的功能往往被局限。不過來到iOS 14，蘋果就銳意改變這一點，決定開放一系列工具和格式，以支援一些泊車、電動車充電及快速點餐App。雖然到目前為止仍未有甚麼新App可用，但相信不久將來你也可以透過Apple CarPlay點餐了。

支援垂直屏幕用盡每一寸

眾所周知，市面上大部份支援Apple CarPlay的新車都是採用橫置式屏幕，像是Volvo全線車系、新一代Subaru Outback，這些採用垂直式屏幕的車，Apple CarPlay往往只能瑟縮一角，猶幸新版CarPlay終於支援垂直屏幕的介面，好讓CarPlay用盡每分每寸。只可惜新一代Outback仍未來港，而Volvo的Sensus系統仍未支援這個功能，所以暫時未能為大家展示這個新介面。

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

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