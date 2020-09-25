營養標籤｜添加糖要分開列 卡路里字體要放大 美國食物營養標籤明年7月前更新

食物營養標籤指引添加糖10%以下才健康

美國食品及藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，簡稱FDA）於今年年初更新了有關食物營養標籤新規定，是次更新食品營養標韱將分階段進行，目前部份美國食物已更改營養標籤，生產商須於明年1月或7月前，陸續更改營養標籤。

這是20多年來當局首次更新食物標籤的規格。FDA稱是次更新是按照科學硏究，欲把更多適合的營養資料帶給公眾。是次更新標籤內容主要有四個重點︰卡路里、添加成份、食用份量（serving size）及營養參考價值（daily value）。

有見美國人的肥胖問題嚴重，FDA當局要求以更大的粗體字，列明卡路里的含量，同時把舊標籤「來自脂肪的卡路里」（calories from fat）刪除，FDA解釋這是因為脂肪的種類較吸收了多少脂肪的數量更為重要。食用份量（serving size）同樣須以粗體大字標示，同時要求須能反映人們一天通常的飲食量。

添加成份方面，舊有標籤只須簡單列出糖的所佔比例，但新版標籤要把天然糖份和添加糖份開處理，標籤上必須列明在製作食物時額外添加糖的百分比。標籤對添加糖（added sugar）的定義為庶糖、葡萄糖、甜味劑、由糖漿及蜜糖煶煉，以及來自蔬果汁的糖份。FDA解釋指︰「在相同的卡路里限制下，攝取太多糖份會令難以滿足營養要求。」

新標籤亦豁免對維他命A及C的標籤要求，生產商可不需列出這兩種在現今社會普遍已不太缺乏的維他命。針對美國人有維他命D、鉀攝取量不足的情況，新標籤亦須列出此兩種營養之含量。

至於鈣和鐵則繼續於新標籤上出現，FDA指美國人普遍對鈣和鐵的攝取仍未達到建議的攝取量，但這兩種營養可減低患上骨質疏鬆、高血壓等疾病的機會。

鑑於以上營養成份的增減要求，故當局表示同一款食品的營養參考價值的百分比（%DV）會有所增減。通常某種成份的DV百分比低於5%，屬於比例，DV百分比達20%或以上則屬高百分比。根據新指引，添加糖的DV 應該維持在10%或以下才算健康。

另外，在選擇食品時，FDA建議應選擇低飽和脂肪（saturated fat）、鈉和低添加糖，以及高膳食纖維、高維他命D、鉀、鈣和鐵的食品。相對於本港的營養標籤制度，美國對標籤的規管比較嚴格，香港的營養標籤只規定要列出能量加7種核心營養素（蛋白質、碳水化合物 、總脂肪、 飽和脂肪、反式脂肪、鈉、糖），沒有規定要列明其他如維他命的份量。

撰文：李飛

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