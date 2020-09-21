香港製造｜渠蓋山丘變手信 90後設計師裸辭創業 月入低過$1,000堅持做本土產品：盼喚起港人香港回憶

香港製造 90後設計師盼喚起港人本土回憶 裸辭全職做創作 ：身邊事消失得比想像中快

香港製造買少見少，90後本地設計師錢子略（Jarvis）2018年裸辭創業，全職創作本土特色產品，希望把香港印象變成收藏品。

「關於香港的紀念品很多，大部份都是從遊客、外國人的角度出發，但在香港人的眼中，完全是另一個世界，你平時不會看到大紅燈籠高高掛，不會看見帆船，你看着維港，會先想起天星小輪……我是否可以生產一些紀念品，服務本地人同時又服務到外國人呢？」日紙 Concretology 創辦人錢子略（Jarvis）在2018年開始全職做香港文化有關的創作，從物料、設計、畫圖、生產、測試、包裝，都由自己一腳踢。

Jarvis修讀產品設計，一直想擁有自己的產品，曾到大公司工作，卻發覺是另一回事，覺得打工永遠事與願違，無法呈現心中所想，於是他決心自行創作，嘗試製造自己想做的產品。

他的作品，都是跟身邊文化有關而實用的產品。把香港的小故事融入產品並不容易，特別是坊間已有很多本地創作，「設計前需要做大量資料搜集，發現很多有心人整合了很多香港文化的資訊，自己從中也獲益良多，有些事物雖然平凡，但也有其代表性。」每天踩踏的渠蓋，每天乘車看到的山岳，都成了Jarvis的創作靈感，「我的作品題材傾向不顯眼，是一些貼地、生活化的東西，日常會不停出現在生活裏，但是你未必會想起。例如渠蓋，很多款式也正在式微，現時會以鋪石屎或鋪磚的方式，直接遮蓋了井蓋，少了鑄鐵的款式，這跟城市規劃有關，我想讓大家想起它。」最暢銷的作品包括渠蓋杯墊及山岳多用途飾物盒，低調地把香港融入日常用品中。

摸索一年多，Jarvis挑選了可塑性較高的水泥作媒介，為確保產品質素穩定，從製模到生產都一手包辦，「水泥是一個很好的材料，邊嘗試邊學習，做到成功為止，發現做到的變化比想像中多，例如珪藻水泥中有珪藻土，做起上來會快點乾，相對表面也會細緻一點。」

工作坊停擺 寄賣殺出血路

去年開始，Jarvis開設了工作坊維持生計，希望能支持自己的理想，不過年初卻因疫症而停擺，只能靠出售產品過活，「1月後已經沒開過班，初初幾個月的確艱難，四位數字、近乎三位數字收入也試過，只能靠積蓄生活。壓力一定有，家人也十分支持我，但也會擔心，偶然也會問我幾時搵工。」這段時間，Jarvis索性埋首工作室，重新設計包裝，又跟不同網上平台和實體店合作做寄賣，6月生意漸漸好轉，甚至穩定下來，三個月間賣出逾2,000件產品，更不時有海外定單，「即使運費比貨品售價高，顧客也願意購買，或做紀念、或作送禮用，這令我相當驚訝。」

Jarvis期望能繼續設計更多本土印象作品，「香港的印象可以很多元，設計主軸一直是圍繞香港的事物，將一些香港的東西，像藏品一樣收起。」他認為，最重要是產品為人喚起回憶，帶來共鳴，「最想大家多留意身邊的事物，因為它們消失得比想像中快，往往當我們開始留意時，它就正在消失，建議大家走慢兩步，多看看周遭的景物。」

Instagram @Concretology

採訪：黃曉婷

攝影：林亦

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