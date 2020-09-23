本地遊｜中西區尋找僅存英國製渠蓋 19歲狂迷用6年走遍香港做紀錄：「打算一世研究渠蓋！」

總會在你附近的除了便利店，其實還有渠蓋。平時盡情踐踏，你當它是草，卻有人當它是寶。19歲剛入讀浸大修讀視覺藝術的郭晉晴（怪獸），就以渠蓋為研究對象，「今年已經是我研究渠蓋的第六年！」她13歲便看中了渠蓋，不只家中有一系列不同顏色，親自訂做的渠蓋圖案T恤， 更把自己設計的渠蓋怪獸圖案，紋在自己的右前臂上。她說：「我自己是由心喜歡渠蓋這件事。」究竟渠蓋有甚麼魔力讓她如此着迷？不如跟她來一轉香港渠蓋遊吧！

首先來到中西區，由於是英殖民時期較早發展的區域，能發掘到極少數由英國鑄造廠鑄造的渠蓋，更能從渠蓋觀察出當年政府部門的變遷。第一站來到金鐘海富中心對出，一系列鮮紅色的渠蓋和消防栓。「油上紅色的渠蓋代表是食水、黃色是鹹水、藍色是待維修，凡在消防栓附近，都會有FH即Fire Hydrant的渠蓋。」特別來到海富中心看這一組消防栓，除了它們保養得宜、油漆新淨，一字排開的氣勢也是少見，而這消防栓背面鑄有HKWW-Hong Kong Water Works，更看到水務署昔日的名字。

過了馬路走到對面行人路，便會發現一個鑄上HKDW-Hong Kong Drainage Works的渠蓋，「這個是1969年到1986當年渠務部所用的名稱，1986年以後都用上了DSD-Drainage Services Department。」就連渠蓋物料亦有所不同，HKDW那款是用生鐵鑄成，但近年香港已改用了在不銹鋼盆做底，地面鋪上階磚的那種渠蓋，好處是可以在渠蓋上加上盲人引路徑。

「雞爪嘜」=政府物料

在旁邊的另一個渠蓋上，可見到PWDHK的字樣，代表1883年至1982年運作的工務司署。渠蓋的文字就如其出世紙，英文縮寫或標誌可以分到所屬政府部門，和出自哪間鑄造廠。怪獸說：「當年工務司署下有很多不同的部門，透過合約編號便能知道這個渠蓋是由哪一個部門管理。例如這個1/HO/82，解作Highways Office路政署1982年第1份合約，下面可能係街燈、交通燈等等電線設備。」如角落見到H、M或L便是其負重能力，H-Heavy duty（重級）可承受重型貨車行駛；M-Medium duty（中級）可讓普通車輛通過；L-Light duty（輕型）只適用於行人路和花槽。鐵的密度越高負重能力越好，但行人路上亦常見M及H。HK中間同角落位置的箭頭，是「雞爪嘜」圖案，代表這是「皇家倉」（即政府物料供應處）的政府物料，到九十年代，改由承辦商採購。

怪獸對渠蓋的熱愛，由當年一份研究功課開始，她發現每行幾步便有一個的渠蓋，在網絡上的資料並不多見，便以渠蓋作為研究的題目。市面上沒有專門研究渠蓋的書籍，這些資料都是怪獸透過很多零碎的文本，如舊政府年報和年鑑查找出來的。她說：「大家不會太留意渠蓋，但其實是很有歷史意義。」

接着我們走到香港公園，步行到現為茶具文物館的旗桿屋，駐足欣賞一個來自英國的渠蓋，在環境的襯托下，這個渠蓋彷彿帶點優雅。怪獸說：「John Jones是鑄造廠的名稱，蓋上顯示它在倫敦Chelsea。這裏之所以有一個英國鑄造的渠蓋，因為旗桿屋的前身是英軍司令的官邸，域多利兵房的一部份，而John Jones這個鑄造廠，是當年專門提供渠蓋給一些軍營的。」走到旗桿屋後方的花園，亦發現到一個形狀比較罕見的小渠蓋。她說：「這也是一個來自倫敦的渠蓋，這個形狀比較少見，我懷疑它是一個用來淋花的水掣。」不過從它的螺絲位，估計到這個渠蓋已經被荒廢，良久沒有被打開過的痕迹。怪獸指出這也是很多老渠蓋的命運，舊到已經不知應該由哪個部門去管理。

自費搞導賞團 「想大家了解多一點」

離開香港公園走到聖約翰座堂，在炮台里的一條樓梯前，有一個梯型設計的渠蓋。「蓋面可以看到鑄造廠名burn brothers，從歷史圖片可以看到這款渠蓋由六七十年代已引入。」但這梯形的設計並不普及，相信是因打開的時候需整個抽起，維修不太方便，而且有損壞便要整個更換太浪費，所以之後都換上了可分兩片打開的設計。

怪獸表示今次接受訪問都有些忐忑：「去殖化是近年比較關心的一個議題，就好像當年郵筒被刪去皇家圖案，近年政府都慢慢進行渠蓋更換，其實都怕位置被曝光而加快了被消失的命運，但如果不分享，又怕大家沒有機會再看到這些渠蓋了。」

怪獸憑自己微細的力量，希望盡所能讓大家認識渠蓋，她自費開了數次渠蓋的展覽，其中一次就支付了萬多元的場租，更免費舉辦18區渠蓋免費導賞團，「這麼多年都是靠自己積蓄去研究渠蓋這件事，我不希望因為金錢，阻礙了大家去了解渠蓋。」

離開了中西區，我們坐巴士到彩虹。怪獸喜歡坐巴士，在巴士上她不會看手機，也不會睡覺，會一直望出窗外看渠蓋。她說：「有想過考電單車牌，頭盔上掛着一部GoPro，這樣去拍攝記錄公路上比較難影的渠蓋。紅隧有個渠蓋我到現在也未影得到，有三個字框在同一個渠蓋上，在其他方看不到的。」

「梳冷」有去水坑紋 共分七代

在屋邨一帶會找到比較多和日常生活有關的渠蓋。有去水坑紋的渠蓋俗稱「梳冷」，在怪獸的觀察下可分為七代。專程走到彩雲邨山頂其中一幢樓的後方，便是為了一組鑄有中文字的渠蓋。「鹹水、食水、消防，最特別的是這個淋花。」以前渠蓋還是在香港生產的時候，要用人手去雕琢木模，才能鑄鐵生產。相信是因為中文字筆劃太多，工序太難，所以未有在渠蓋上廣泛使用中文，所以發現到鑄有中文字的渠蓋像如獲至寶。「本身不知道這裏有這個渠蓋，但一場來到便把整個屋邨走一遍，窿窿罅罅都捐翻了就發現它。」

渠蓋以外，怪獸也想發掘渠蓋下的世界，她希望可以打開渠蓋，不論是污水食水或各種類的，她都想翻，「如果能翻開看到下面是甚麼，便很興奮。」當然，她都會害怕有蟑螂或老鼠爬出來，「但可以看到裏面有甚麼還是最重要的。」

在她的手提電話中已有超過7,000多張渠蓋相片，還有更多在她家中的電腦中，已好好的記錄下來。怪獸用自己的一雙腿走遍香港記錄渠蓋，最瘋狂試過不吃不喝，由朝早7點行到晚上11點。她有一本地圖，記錄着並刪去已走過的街道。更為了能進入私人屋苑看渠蓋，而找了一份速遞的兼職，她笑說：「希望訪問出街之後，不會被人解僱。其實真的打算一世研究渠蓋，我給自己的目標是，每五年再逛全香港一次。」

facebook：manholecovergallery

記者：鄭汝翹

攝影：簡加希

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