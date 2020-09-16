結他自學｜米津玄師都係靠初音「宅錄」起家 實試一個月自家錄音學電結他

或者你都曾學過電結他或其他樂器，曾因各種原因放低，然後又有機遇令你重拾昔日興趣，例如近日因疫情關係，很多人都重拾床下底的樂器。Gadget Guy這次跟香港結他YouTuber占咪心學結他，順便講解時下流行的「宅錄」，不需要太昂貴的器材都可在家中玩錄音。

米津玄師與初音

係，學樂器唔係一朝一夕；錄音，聽落去更加是專業領域。但其實在日本，一些年青人受VOCALOID（語音合成軟件，能合成人聲，好多人以為毒男先鍾意嘅「初音未來」係其中一款）等作曲軟件啟發，邊學樂器邊學錄音，十幾二十歲已經大受歡迎。上緊位嘅有YOASOBI和Yorushika，紅到上神枱的米津玄師也是以「hachi」之外玩VOCALOID在網上發表歌曲起家的。這股自家音樂作業風潮被稱為「宅錄」。

當然，我哋唔係要出道做歌手，只是想告訴大家：在現今世代，只要有心，學習新事物未必話好輕鬆，但都總有門路。Gadget Guy Vincent學過結他，但電結他應該放低了5年或以上，因疫情關係重新拿起封塵器材，有感過去就好像三井壽一樣，浪費了太多時光，所以決定跟占咪Sir學彈《男兒當入樽》經典歌曲《直到世界的盡頭》。

宅錄基本裝備：DAW、Interface、樂器

占咪Sir先為我們講解器材，他自己也是宅錄之人，皆因在香港地夾band成本高。「夾band要買好多器材之外，你也要拿很多東西出出入入。宅錄的話，我可以用電腦做鼓聲或其他效果，一個人home studio也可以玩得很開心。」

宅錄最基本要有電腦和錄音軟件，這類軟件叫作DAW（Digital Audio Workstation）。比較有名的收費DAW有Ableton Live、Pro Logic；市面上也有一些功能較弱的免費版選擇，例如iPhone和Mac跟機就有的GarageBand。因為YouTube有較多教學的關係，記者就選擇用免費軟件Tracktion Waveform 11。

之後需要一個Audio Interface連接結他樂器和電腦，例如比較多人用的Focusrite Scarlett 2i2，可以接駁結他和麥高風，售價大約$1,400。記者價值$2,000的結他擴音器也有Interface的功能，就不另外購買了。

「結他<>Interface<>電腦」駁好之後，要考慮聲效輸出的問題，占咪Sir覺得最好要有一對監聽喇叭，因為要聽清楚效果，音量要很大，用耳機聽比較辛苦。不過因為土地問題，記者還是決定用耳機。除去了結他的價錢，其實最大成本都是在Interface，我們只是用了很低的成本，就開始了錄音之路。

網上學習有辦法 有心唔怕遲

買器材不會送技術，練習也很重要。占咪Sir表示，近來比較多用視像教學，我們也實際試學一個月，用Skype上了4堂。學樂器，大家或者會覺得面授能夠更清楚，但其實用視像的形式，相差也不會太多；上網學習還有一個優點，就是可以錄低課堂重溫。有心教、有心學的話，用網上學習也可以學得好，而且無論是DAW的應用或者是樂譜都有大量網上教材。記者也是靠樂譜網Songster和免費的plugin「MT Drumkit」，自學編寫鼓的聲音。

至於學習和錄音的過程，各位可參考影片。當然，用到的技術和器材也極不專業，只是希望能表達到：無論是新手或者是30多歲的大叔，也可以挑戰新事物。「有位學生50歲快退休了，他就是工作太忙，現在才有時間學樂器。他很專心，一年左右也基本彈到X Japan的歌了。」占咪Sir也跟我們分享，不少學生都年紀不小，但進步卻頗快。「年齡真的不重要，反而是，你現在想做就開始吧！熱血不會永遠都維持着，不要想會不會太遲，因為若不開始，就更遲的了。」

記者：司徒港燊

攝影：許先煜、林正言

編輯：鄒仲安

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