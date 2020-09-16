焦慮症｜90後高材生讀書壓力爆煲患社交焦慮症 自覺常被人講是非係症狀

註冊臨床心理學家：升中階段易出現焦慮症狀

有調查指香港每兩個中學生便有一個受抑鬱困擾，四分之一受訪學生出現達臨床關注水平的高焦慮症狀。由此可見，情緒困擾的確與中學生息息相關。現年25歲的Ally，是一位補習老師，她畢業於英國，修讀心理學學位。看起來，她與普通人無異。但10年前，她因為讀書，患上社交焦慮症，當時的她只是中學四年級學生⋯⋯

Ally形容患上社交焦慮症最明顯的特徵，是令她感覺自己好像一個演員，就像很多人在注視你、審視你，會記得你所做過的所有事情。例如普通如外出用膳，Ally會時刻留意着侍應的反應，看到侍應沒有笑容，或不太想理會她時，她便會把這個感覺當作是自己的錯。這些會讓Ally情緒開始崩潰，覺得所有人都不喜歡自己，甚至出現身體反應，包括心跳加快、頭暈。而這一切的經歷，都要從Ally的初中生活開始說起⋯⋯

當時由中文小學升上英文中學的Ally，由於未能適應新的學習環境，加上本身害羞的性格，令她的學業及人際關係都面對挫折。Ally憶述，當時她英文水平很差，很多英文生字須要查閱字典。有次被老師看到後，更質疑她說：「這些簡單生字還須要查？」使她感到自己程度比不上其他人。心有不甘，Ally惟有發奮學習。她其中一個學習英文的方法是播放一齣英語電影同時，將一些她不會的詞彙、句子抄寫在筆記簿中，再不斷背誦。努力過後，Ally的成績開始進步。成績帶給她的不只是分數，還有朋友和認同感。在分組上課時，Ally不再是被選剩下來的一個，有很多同學願意跟她一組，也有很多人願意問她功課。當初的困難，好像因為成績好轉而得到解決。這讓Ally意識到，若她成績更好一點，是否便會獲得更多朋友、更多人願意關心自己？於是之後的兩年間，她不斷地讀書、學習⋯⋯

因為Ally十分在意自己在別人心目中的形象，亦視成績為別人對她的評價。為了維持形象，她只好不斷讀書溫習，最後陷入了惡性循環，成為患上社交焦慮症的主因。

付出的努力往往未必與收穫成正比，當Ally看到自己成績不再是全班第一，有其他人可以超越自己的時候，她感到焦慮，更開始迫自己花更多時間溫書，「如果十幾個鐘唔夠，咁咪廿幾個鐘。」這個做法使Ally的體力和情緒越來越差，溫書變得沒有效率。每天晚上，她都在想：「如果其他人唔鍾意我點算呀？如果老師有啲好失望嘅表情點算呀？佢哋唔再覺得我係有用嘅人⋯⋯」這些情緒令她睡得十分差。直至有一天，Ally跟家人說不想再上學，讓她休學一段時間。最後在臨床心理學家診斷下，正式診斷她患上社交焦慮症。

註冊臨床心理學家趙思雅指，社交焦慮症常見於小朋友階段開始發病。根據衞生署數字，青少年發病比率約5%。由於青少年開始接觸更多人，例如轉班時須要重新認識同學，這些對他們而言，是一個非常大的挑戰。大部份患者會擔心別人對自己的看法，對自我形象都比較低落，會假設了一些情景引起尷尬或者出醜的情況，造成無形的焦慮。有一部份人因對自我要求非常高，經常都要以一個完美形象示人，所以當他們自覺有輕微做得不好，亦會難以接受。這病常出現於女性身上，可能是由於在社交場景當中，她們會特別在意別人的目光、以及他人對自己的評價。

休學期間，家人看到Ally獨留在家，擔憂她的前途，便與她發生不少爭吵。Ally形容當時生活痛苦，覺得身邊沒有任何人支持自己。當時的她前路未明，但她選擇看小說，沉醉於小說世界，想像當中的角色都在陪伴她。每當翻閱小說時，她便能夠逃避現實，不用再擔心與家人間的爭吵。而因為當時家裏並不是一個能讓她安心的環境，所以很多時她寧願聽着音樂，拿着筆記簿，隨機乘搭任何巴士，去換取每段車程中短暫的私人空間。

當時Ally見過家庭醫生、輔導員、臨床心理學家，也嘗試過由家庭醫生開的血清素，但對病情幫助不大。接受了沙維亞家庭治療，令她跟家人的情況開始得到改善。註冊臨床心理學家趙思雅指沙維亞家庭治療是家庭治療模式的其中一種，這種治療方法會集中以家庭角度出發，提升當事人的自信心及個人能力。治療形式並非單對單的治療，而是涉及到家人或者最親近的人的參與。透過治療，Ally發現了為甚麼自己如此緊張讀書，那是因為她從小到大都沒有安全感，認為沒有人喜歡自己，不會有人無條件愛自己，所以她才會開始在學校方面獲得這個認同，而這個才是她真正的問題所在。

情況好轉後，Ally決定重拾學業。於香港完成中學後，她更遠赴英國完成心理學學位。回港後，她認識了男朋友叫Anson，目前正在同居。Anson分享，第一次認識Ally的時候，並沒有察覺她有甚麼情緒病，只是覺得她當時比較緊張。得知她有情緒病後，即使外出亦沒有察覺甚麼異樣。但有一次當Ally驚恐發作時，他看到她整個人突然哮喘般呼吸加速、失去反應，才意識到情緒病對她的影響。

Ally因為自身的經歷，希望更多人關心情緒健康。於是她建立了一個網站，收集不同情緒病人的故事。Alva是其中一位受訪者，亦是一位情緒病患者。她分享，當初不敢對其他不熟識的人說出自己的情緒病。事緣有一次她跟同事提及自己情緒病的經歷後，他們對她的態度立刻180度轉變，令她不敢再提及自己的經歷，害怕失去一些工作機會。當瀏覽了Ally的網站後，Alva便從網上認識對方，最近她們更親身見面。Ally更為Alva做了一個訪問。對Alva而言這是一個很大的突破，因為在此之前，她都沒有試過完整地分享自己的故事。她看到很多病患、同路人分享自己的故事的同時，不但對其他人有鼓勵的效果，對自己本身亦是一個接納自己、認識自己的過程。

現時Ally已經完成治療，日常生活沒有嚴重焦慮反應，睡眠、飲食方面都正常，更養成天天運動的習慣。她亦不再經常去想別人對自己的看法，只有在特殊的壓力事件出現時才會有反應。所以對她而言，情緒病已經是過去了。

採訪：盧子豐

攝影：區曦文、劉君杰

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！