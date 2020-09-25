Hatchback小跑｜Hyundai現代i30 N更新 增8前速DCT更輕更安全

韓國揭背小跑車新貴，現代（Hyundai）i30 N更新，新增的N DCT波箱選擇

說到近年最令人驚喜的hatchback小跑，現代（Hyundai）i30 N一定上榜兼名列前茅。剛剛這韓國品牌就為這部揭背小跑新貴更新，當中對少數貪玩又不愛棍波的車迷來說，最吸引就是新增的N DCT波箱選擇。

還有，就是四輪19吋合金輪圈，以及N Light座椅，令整體車重更輕，提供更佳操控性。N logo亦出現於wheel cap上，新LED頭燈有V形日間行車燈，頭泵把、車尾擾流、LED尾燈亦有新設計。

買家可以選擇7種車身顏色，包括現代N車款獨有的Performance Blue，以及Polar White、Engine Red、Sunset Red、Shadow Grey、Dark Knight及Phantom Black，標準配備係18吋合金輪圈，可選配Performance Package有19吋輪圈。

Hyundai現代i30 N車廂有電暖軚環、前座，新安全帶亦有Performance Blue裝飾，新的選配項目是N Light座椅，比標準座椅輕2.2kg，採用高級皮革、Alcantara製造，頭枕有發光N logo。中控台則有10.25吋輕觸屏幕支援Apple CarPlay、Android Auto以及最新版本的Bluelink。

引擎規格不變，2.0公升渦輪增壓，配六前速手波或八前速雙離合器N DCT自動波箱，馬力250ps，峰值扭力353Nm，Performance Package可提升至280ps以及392Nm。0-100km/h加速需時5.9秒，比現有車款快0.2秒。

而N DCT波箱讓用家可以選擇3個新N performance功能，包括N Grin Shift、N Power Shift及N Track Sense，前者在20秒內提升扭力、渦輪增壓器overboost及提供最強傳動反應。N Power Shift則在油門開90%以上介入。而N Track Sense Shift則能自動識別最佳路面狀況適合Dynamic driving以及合適的轉檔時機。

而安全系統，i30 N更新SmartSense技術，Forward Collision-Avoidance Assist升級包括有感測行人功能，N DCT版本亦可選配Blind-Spot Collision-Avoidance功能以及Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist系統。

影片：https://youtu.be/ffrhU_WYhNs

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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