Infiniti QX60 Monograph 預覽三排座椅Crossover新風格

舊款Infiniti QX60在2012年已經出現，但依然是品牌的熱賣車款，看過新QX60 Monograph，預覽下年投產的量產版本，這個外形能否延續人氣？

Infiniti QX60的頭燈採用「Digital piano key」設計，鬼面罩上有發光Infiniti logo，兩邊則是垂直入風口。高光黑色車頂其實配Panoramic天窗，有名為「Kimono fold」的pattern。車尾尾門曲線玲瓏，頂部則有小尾翼。尾燈看似左右貫穿一體式，但其實中間有黑色部份作分隔。

造型大師兼日產的高級副總裁Alfonso Albaisa說他們想以這輛Monograph為QX60的格調作調整，更要提升視覺上的重心，所以有更強壯更直接的肩線由車頭伸延出來。配合位置較高較突出的鬼面罩，及看來更長的車廂，從而增強肌肉感......明唔明？

不過廠方沒有公開Infiniti QX60車廂內的圖片及技術規格，但可以肯定的是，新車車廂會保留三排座椅格局，而預計是量產版本極有可能會採用QX50的機器，即是2.0公升VC-Turbo四汽缸引擎，最大馬力268hp，峰值扭力379Nm。

影片：https://youtu.be/k1RI_0EgJ8c

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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