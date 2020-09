精神病│ 育嬰提升父親成功感減抑鬱症狀 美硏究︰建議推行男士侍產假

正視男士產後抑鬱 推行男士侍產假

增加男士侍產假以減低男士產後抑鬱風險是近年公共政策熱烈討論的題目。香港中文大學婦產科學系鍾國衡教授的研究團隊曾有調查顯示,有4.9%的香港男士父親患有男士產後抑鬱,而香港多年來一直有增加男士侍產假日數的討論。近日美國多間大學的心理學、護理學的研究人員,為來自美國五個州881個不同種族/族裔、嬰兒只出生了一個月的低收入家庭進行家訪調查,以探討嬰兒出生後首年跟其父母的抑鬱症狀之間的聯繫作目標,而且受訪家庭分別來自城市或郊區。美國大學有相關的調查結果顯示,如果父親對照顧嬰兒的自我效能感越高,他們在嬰兒出生一年後,亦較少機會出現抑鬱症症狀。

硏究人員的調查訪問主要從與嬰兒一起的時間、育兒的自我效能感(self-efficacy 或俗稱育兒的自信心或成功感)、對嬰兒的物資支援三部份制定問題,再以愛丁堡產後抑鬱量表(EPDS)的定期間距(嬰兒出生後一、六和十二個月)來評估父親的抑鬱症狀。研究結果於9月23日在《Frontiers in Psychiatry》期刊發表。

結果發現父親有越高的育兒自我效能感,其一年後出現抑鬱症狀的機率則越低。同時,如果父親自覺能對嬰兒的物資作足夠支援,亦會有較少機會出現抑鬱症。

「父親可以在嬰兒出生後一個月參與更多照顧嬰兒的事項,是對他們成為父親後心理健康預測的重要指標。在我們的硏究顯示,父親越早及越多參與嬰兒的照顧,出現抑鬱的機會越低,這是十分重要,因為父親對嬰兒的照顧可直接影響他們以及整個家庭的成員出現抑鬱的情況。」美國長灘加州州立大學心理學助理教授Olajide N. Bamishigbin Jr 說。

調查發現如果父親對自己為嬰兒的物資支援感到滿意,如能提供足夠的玩具、衣服,以至日用品如尿片,他們在一年後亦會較少機會出現抑鬱症症狀。反之,如父親因金錢上的欠缺而提供不了物資支援,他們會對自己產生負面形象,這亦會較易引起他們的抑鬱症狀。

調查報告亦引述其他硏究,指出嬰幼兒與父母的依戀關係越強,會與孩子將來的許多積極正面結果相關,而幼兒對父親的依戀感越強,父親亦會感到受重視,這對父親的心理健康亦有正面影響。

是次調查的結果對硏究父親參與嬰兒照顧的深入研究相當有貢獻。調查人員指出這項調查結果,對未來規劃相關的公共政策,以及有準備為人父打算的男士相當重要。

「所以我們建議可以予男士侍產假,令他們在沒有經濟負擔下,在嬰兒剛出生的那段期間有更多的參與,這可換來下一代更健康的成長,他們整個家庭亦將會得益。」Bamishigbin Jr說。美國至目前為止並沒有法定的有薪男士侍產假(即使女士只是有12周的無薪產假),故這份調查報告對他們進一步推動相關的公共政策有相當的參考價值。

撰文︰李飛

