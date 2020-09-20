香港職人 | 「白鐵黃德斌」30年工藝 直擊手造白鐵信箱9部曲「做到不能做為止」

俞國強師傅由冷氣風喉到研究工藝家具，工作坊推廣傳統白鐵手工藝，教做白鐵信箱、飾物、櫈子、禮盒

「以前砌高達模型有不同配件，依照說明書指示慢慢砌。打白鐵由構思、試驗去到實行都要靠自己一步步做出來。」56歲的俞國強（Michael），頭髮鬢白配上親切笑容，表面上看不出他從事白鐵行業超過30年。當年因為讀書成績不理想，俞師傅索性找一門手藝學習賺錢，經爸爸的朋友介紹入行，主要做冷氣風喉，近十年開始研究一些工藝家具用品如：白鐵信箱、飾物、櫈子、禮盒等。

「白鐵即是鋅鐵，是金屬當中最便宜的一種，做冷氣風喉耐熱，一塊2.4米乘1.2米、厚度0.6mm的白鐵，大約賣$120至$130。」俞師傅直言，做風喉只能滿足三餐溫飽，希望發達不會做風喉。大約10年前，俞師傅因為機緣巧合認識了從事文化保育工作的Melty，多年來合作舉辦不同工作坊推廣白鐵工藝。

俞師傅從來沒有想過做冷氣風喉變成工藝師傅，全因為貪玩，甚至走訪學校社區，舉辦不同工作坊。「師傅是一個跳脫、思想開放的人。有一天心血來潮希望做新產品，師傅通常說不可以，但一星期後突然拍照給你看完成品。」Melty笑言俞師傅是一個細心的暖男，有一天突然送贈一個白鐵卡片套作為生日禮物。白鐵櫈、飾物耳環手扼、收納盒都由師傅一一打造出來。

「白鐵與木工非常相似，由草圖構思開始，用兩塊平面的白鐵，透過接合方法製成一件產品。傳統師傳都有這個技術，很多時只是不懂表達。自己希望推廣白鐵工藝，讓大家知道傳統手工藝不等於式微，在香港有很多生存價值。」Melty解釋，白鐵工序由劃模、剪裁、人手打鐵、扣骨鎖邊，去到裝組等工序，只要有0.1mm的差池都會影響整個製成品。俞師傅一共花了4小時示範製作白鐵信箱，「說實話，在五金舖買一個信箱，只需要百多元，我做了半天才完成一個，你說可以賣多少錢呢？」信箱未必可以賺大錢，不過工藝卻是無價的。

記者：翁怡富

攝影：張洛晞、洪輝進

編輯：鄒仲安

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