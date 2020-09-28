流浪貓｜台北市政府推街貓友善方案 擺放貓屋建立人貓共融城市

意大利藝術家為絕育放回流浪貓繪貓屋 助台灣建動物友善城市

TNR（捕捉、絕育、放回），是控制流浪動物數量的一種人道做法。不過台北就將「TNR」升級，推出「街貓友善照護行動方案」，在街頭擺放45座彩繪貓屋，打造人貓和諧共處的動物友善城市。

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根據台北市動保處介紹，街貓完成絕育放回後，由義工提供後續的餵食、防疫工作，目前每年有超過3,000隻街貓完成絕育。不過，儘管義工們積極維持乾淨餵養的方式，但仍有居民不滿意街貓問題。

為此，台北市動保處及台灣動物平權促進會推出「午夜動保食堂：街貓乾淨照護站」，由當地義工定時餵食、清潔，奉行乾淨餵食，為街貓做好公關，減少不滿的情緒。

此方案先在台北市推行，在5至6個聚落點擺放45座貓屋，貓屋由意大利旅台藝術家Stefano Misesti及其妻子朱耀紅創作，也會不時舉辦親子彩繪活動，小朋友們完成彩繪後，可以帶着家人朋友去欣賞貓屋，趁機推廣生命教育，也讓不同地區的貓屋都有獨特性，成為台北市的特色。

資料來源：台北市動保處、台灣動物平權促進會

撰文：黃雅純

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