放屁冷知識｜臭屁唔響響屁唔臭唔一定啱 屁都分5類 大蒜洋葱係臭屁元兇 想減少放屁宜食乳酪益生菌

人點解會放屁？屁原來都分5種 「臭屁唔響、響屁唔臭」其實唔一定啱。

屁，人人都會放，但點解人會放屁？除了無味屁、無聲屁外，屁原來還有幾種，大家不為所以的屁，其實大有學問！

人點解會放屁？

當身體把多餘的氣體由肛門排出體外時，由於肛門括約肌（Sphincter）縮緊的關係，有時就會產生響聲。而形成屁（即多餘的氣體）的途徑有3種：第一是人們在吃東西時，空氣進入消化道而引起；第二是腸胃裏的細菌（特别是大腸杆菌）在分解食物時，產生了甲烷；第三則是血液中的氣體滲透到腸道而形成的。

屁的五大種類

第一種是最友善的無味屁：一般來說，我們所放的屁是由氫、氧氣、二氧化碳、氮氣，間中還有甲烷（Methane）所混合而成的氣體，此混合氣本身是沒有味道的。

第二種是吃飯時突然放出來的屁：其實這是很正常的生理反應，因為腸胃道需要將多餘的空間讓出來給剛入口的食物，醫生稱它為胃結腸反射（Gastrocolic reflex）。

第三種是燒屁股的屁：對我們的身體來說，辣不止是味覺，也是一種熱痛覺。我們吃辣時，屁股和嘴巴一樣會感覺到辣，因為我們身體一個會產生熱感覺的受體會和辣椒素結合，所以屁股會感覺到熱熱的，它像腹瀉造成的肛門灼熱感，會讓人坐得很痛苦。

第四種是臭氣薰天的屁：這是由於腸胃微生物生態出現失衡，造成菌叢不良（Dysbiosis）的狀況，因而產生的臭屁。但通常補充益生原和益生菌就能幫助中和壞細菌，減少臭屁。

第五種就是最毒最臭的無聲屁：它毒在沒有任何聲音，味道卻非常臭，一般是因為吃了硫質食物，如大蒜、洋蔥或高蛋白質的食物，由於這類食物很難被小腸吸收，因此會在腸道發酵導致脹氣。但情況會因人而異，亦有機會是大便稀溏的問題，糞便的臭味濃烈，通常只要大便排出，屁便會中止。若有其他困擾，建議向醫生求助，調整飲食習慣，促進腸胃健康。

至於俗語說「響屁不臭、臭屁不響」，其實這並非完全正確，就算是響屁，也不一定沒有味道的。為甚麼屁會有響有不響的，其實跟我們的肛門括約肌有關。

當肛門括約肌縮得越緊，屁股所排出氣的速度越快，其聲量就會越大，音調也會越高，因此跟臭不臭完全沒有關係。放屁又響又臭的人，或許就是身體對所吃的食物產生了不耐症，像乳糖不耐症和乳糜瀉之類，因為身體缺少能夠分解該食物成分的酵素，無法將乳糖消化吸收，導致乳糖在大腸中被細菌分解，產生大量氣體所引起。

放屁是個正常與健康的生理反應，但如果放屁過於頻繁的話可以嘗試以下方法，例如少食多餐，不要暴飲暴食，進食時慢慢咀嚼，並避免進食難消化的食物。也可每天吃一杯無糖乳酪或補充益生菌，都有助改善腸道菌叢生態，增強消化能力並減少放屁。

Reference:

《胃腸決定你的健康》許秉毅、許慧雅、梁靜于合著

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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