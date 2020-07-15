精神病｜長期抑鬱遇壓力增可致雙重抑鬱症 尋求輔助面對自己為最佳辦法

工作壓力增 偷拍裙底被捕 精神科專科醫生：患者應及早求助

子浩因偷拍而面臨被起訴，他在偷拍後有非常短暫的解脫感覺，但其後感到低落與焦慮。他透露，一個多月前的某天，他在早上及黃昏時段，兩次被發現於地鐵的扶手電梯拍攝女乘客的裙底照。他坦言並非首次偷拍，此前已經試過3次。每次偷拍，他都心驚膽戰，每次偷拍完畢，他都後悔不已。

子浩不諱言，低落的情緒自中學時期已經纏繞着他，學校老師在成績表上的評語，不是過於文靜，就是欠缺主動性。子浩總是與同學保持一定距離，不想讓朋友對自己了解太多，亦不想他們介入自己的生活圈子。他續稱，剛升上高中，母親就確診乳癌，經化療後康復，可是兩年後復發，更擴散到身體的其他部位；往後的數年，媽媽持續接受治療，但效果並不理想。或許是媽媽的治療過程太漫長，又或許是療程帶給媽媽太多痛苦，子浩每天都活在媽媽病痛的陰霾之下，不是耳聞痛苦的呻吟聲，就是目睹痛殺殺的表情，更多時候是媽媽歇斯底里地發脾氣，把癌症帶給她的負面情緒，全部轉嫁到子浩的身上。媽媽最終也不敵病魔，子浩一直都很怪責自己，對媽媽的死亡深存歉意，而且他跟媽媽的關係很親密，子浩花了很長的時間，才慢慢消化媽媽離他而去的事實。

最近，子浩感到莫明的焦慮，他任職的大型主題樂園近來因疫情問題而重組架構，他掌管的部門被迫進行合併，作為部門主管，他要兼顧的事情很多，工作時間越來越不穩定，對於以追求穩定為前提的子浩來說，排得滿滿的日程讓他感到滿是焦慮，既害怕與新同事合不來，又擔心合併後職位不保，長久以來困擾他的負面情緒越來嚴重，他感到再也忍受不了，如不以偷拍來暫緩一下，他必定會完全崩潰。

子浩是患上了「雙重抑鬱症」（Double Depression），這類患者通常長期處於持續抑鬱的狀態，一旦遭逢強大的壓力或劇烈的生活變化，就有機會轉為「雙重抑鬱症」。子浩的抑鬱情緒從青少年期起已揮之不去，遇上近來工作上突如其來的轉變，表現得非常沮喪，變得沒有幹勁，他選擇了以偷拍為抑鬱情緒的發洩口，更因而犯法。

如果子浩願意早點面對自己壓抑的心情，嘗試向信任的身邊人敞開心扉，甚至找專業人士稍作輔助，在病情未發展到不可收拾時先一步處理，無論對於疾病的進程、病人自身康復的時間、其照顧者的照料，都事半功倍。不論你是否受情緒困擾，當遇上問題時，只要不諱忌，積極面對，辦法總比困難多。

撰文：精神科專科醫生麥棨諾

編輯：鄒仲安

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