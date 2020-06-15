精神病│竹內結子疑產後抑鬱自殺 醫生︰症狀包括失眠易哭日本人韓國人較高危

兼顧工作照顧嬰兒有壓力

日本藝壇近日屢有不幸消息，曾參演《藉著雨點說愛你》及《冰之驕子》的女藝人竹內結子，突然傳出在東京住所上吊身亡的消息，震驚日本藝能界。跟前夫中村獅童育有兒子的結子，去年2月再婚，今年1月誕下男嬰。本來生活幸福美滿的結子，有傳因新冠肺炎疫情致工作機會大減，猜測其患上產後抑鬱以致發生悲劇，令社會對產後抑鬱的問題，再次敲起警鐘。

「產後抑鬱其實是抑鬱症的一種，其成因跟很多的情緒病一樣，由很多複雜的因素影響而成。生理上的因素可能是生產前後經歷了自身或嬰兒的健康問題；外在因素則可能是跟身邊人或婆媳關係欠佳、對照顧嬰兒感到吃力等原因。就臨床因素而言，曾患上情緒病，又或是曾出現過產前抑鬱，亦較容易出現產後抑鬱。」精神科專科歐陽國樑醫生解釋。

不少人會問產後抑鬱的高危病發期會否只集中在生產後一年。歐陽醫生解釋，據一些統計顯示，有近五成女士會有產後情緒低落的情況，這大多是因荷爾蒙分泌的問題，她們一般會在生產後數天開始出現易哭、失眠、煩躁不安的症狀，但數周後便會回復正常。某些嚴重產後抑鬱情況，甚至會出現幻聽、被害妄想、傷害自己的念頭。這類病情嚴重且在生產後數星期內發病的，必須立即向精神科醫生求醫。

不過亦有很多案例是女士在生產數月後，可能因重回職場的工作壓力，或者因照顧嬰兒的問題，令她出現抑鬱症症狀，醫護界只會把此類患者定為抑鬱症，而不是產後抑鬱，不過要追溯抑鬱症產生的原因，生產相關的因素亦會包含在內，故醫生提醒大家不要執着於是否真的患了產後抑鬱，因為患者既然出現了抑鬱的症狀，那就必須求醫了。

某些個案會是患者帶着嬰兒一同自殺，產後抑鬱的患者會有傷害嬰孩的念頭嗎？歐陽醫生則解釋，有時患者可能會想到不願掉下嬰孩，害怕他們沒人照顧，故有一同輕生的念頭，並不是有心傷害嬰孩。

問到個別國家的社會價值觀會否亦令產後抑鬱的情況更加嚴重。歐陽醫生說︰「日本人、韓國人患情緒病的數字一向相當高，而且有統計顯示他們在患者因情緒病而自殺的比率，較其他國家都要高。這跟他們的社會氣氛、個人價值觀有關，有時不會向別人示弱、經常要求自己力臻完美的心態，反而會窒礙了患者向外界求助的意識。」

不可單靠問卷評估斷症

不少曾生產的女士，或許會經歷過沒由來突然想哭、情緒低落，對當事人或身邊人而言，實在很難判斷是否患上產後抑鬱。歐陽醫生提醒應盡量由專業人員作正式診斷方為上策。目前母嬰健康院會對生產前後的婦女作篩查，透過問卷、傾談形式檢測有疑似問題的婦女再作跟進或轉介。歐陽醫生指問卷評估雖不是正式診斷，但仍然有其參考價值，提醒當事人應及早尋求精神科醫生介入作正式診斷。「曾有個案是當事人在母嬰健康院的問卷篩查中被評為較高風險，但因公立醫院一般的輪候時間均較長，他們選擇及早找醫生作正式檢查，及早斷症是很重要的，因為對病情可能有關鍵性的扭轉。」歐陽醫生說。

醫生亦提醒如因抑鬱而 走上自殺一途的悲劇，患者不可能是事前毫無徵兆。「我接觸到一些個案的情況是患者企圖自殺獲救，追溯患者之前的情況，原來患者可能曾有向家人提及自己不開心，甚至曾因小傷小患入試過急症室，但大家當時都沒有意識向醫生求診。」歐陽醫生說。

有時患者及其家人可能過份放大了向精神科醫生求診進行藥物治療的負面影響，或者有些媽媽會很堅持餵哺母乳，怕藥物會影響其餵哺或是因其他原因而逃避求診。對此，歐陽醫生補充說，醫生在決定療程時會對堅持餵哺母乳的病人格外留神，適時得到治療永遠是最重要的。

撰文︰李飛

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