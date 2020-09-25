家暴｜慈父生意失敗發癲𠝹倉鼠 港女抑鬱十年：「我叫他去死，結果他真的死了。」

慈父變惡魔 冷血家暴鎅死倉鼠

你的人生有甚麼遺憾嗎？29歲女生鄭曉樺（Rachel）因一次失言，令生意失敗的爸爸服藥自殺身亡。一句「我想你死」成人生最大遺憾，內疚令她患上抑鬱症和厭食症，更一度想自盡。在朋友關心下逐漸走出陰霾，在今次訪問更以寫信方式，與爸爸作最後告別。

爸爸本是經營珠寶和鑽石鑲嵌公司，一家五口算是小康之家，每逢周日就會一齊出外釣魚，爸爸和哥哥在岸邊釣，Rachel和姐姐會在旁搗亂，而媽媽總是忙着看管她們。憶述爸爸的臉，她形容外形是黑實且胖胖的，是很平易近人的感覺，而且廚藝一流，小時候便喜歡黏着爸爸。大概在Rachel16歲時，爸爸的公司倒閉，原因她坦言不清楚，只知道爸爸多了時間留在家中，而且脾氣變得很暴躁，很小事就會遷怒於家人，和媽媽吵架到激動處，更試過動手。「他整個人變了，好似幽靈般，每日就是埋怨。」

她們家從前有養過倉鼠，爸爸雖談不上很愛小動物，但從不會有傷害牠們的念頭。最心寒是有天晚上，爸爸買了一堆倉鼠寶寶回家，然後在廚房逐一鎅死牠們，當時Rachel和姐姐害怕得坐在床上、蓋上被子、拿着長傘，生怕爸爸會傷害自己，「從未見過爸爸如此恐怖，我們當時有報警，但警察來到列作是普通家庭糾紛，沒處理就走了。」爸爸這樣的情況，維持了接近一年。

「是，我想你死。」這是Rachel跟爸爸講的最後一句說話，也是她一直久久未能釋懷的一句話。當日爸爸又跟媽媽因為某些小事吵架，更動手推撞媽媽，哥哥和Rachel為了保護媽媽，跟爸爸衝突，「爸爸問我是否想他死，我回答了『是』，當時我覺得只要他不在了，一切事情都會解決。」隔了數天，爸爸一聲不響便回了大陸鄉下，在那邊服藥自殺，當日是12月24日，那年的平安夜，對Rachel來說一點也不平安。她們乘直通車回去，到達時已是普世歡騰的聖誕節。「爸爸睡在木箱內，我覺得眼前的他不是我爸爸，他明明好肥，為何會變得如此瘦。」

「當初如我沒有衝口而出的話，他未必會自殺的，可能我還有一個完整的家庭。」爸爸死後，Rachel不斷自責，更令她不想回家。18歲後結識了男朋友，每星期都會在男友家住上數天，為的只想逃避面對家人。當時她被確診患上抑鬱症和厭食症，有時一整天都吃不下一個蘋果，有時吃東西後就想嘔吐。

可以困住自己的只有自己，我問當時令她最難過的是甚麼，她答不到，反正就是開不了心。「我之前住屯門，很喜歡去沙灘。有一次不自覺走到海裏，水浸到了心口，我很怕水的，但我覺得只要再向前走，我便會舒服一些。」最後是朋友的一通電話，令她及時回頭，「幸好當時有朋友陪伴，常常問我放工未，一放工就帶我去食飯 ，至少令我會吃東西，不再想吐。」

為爸爸紋身 最大教訓學會慎言

爸爸過身後不久，她在腰側紋上第一個紋身，差不多有她半身那樣大，圖案是兩隻牽着的手，上面寫上三組英文字「Promise, No lies, Just love」，這個紋身令她時刻提醒自己該如何去愛一個人，代表「愛」是坦誠和體諒，同時亦隱藏了她對爸爸最後想說的話，「我希望我們之間只有愛，沒有怨恨。」談到身上有10個紋身，最愛的是背脊上的一個「零」。

現在的她自己搬出來生活，一個人、兩隻貓住在舊唐樓，反而樂得自在。有一份收入穩定的售貨員工作，不求人自己生活，談不上富裕，卻少了些心理包袱。偶爾回家吃飯，看見家人已放下爸爸的死，生活重回正軌，加上現在獨立生活令她不再背負着對家人的愧疚，「我自己搬出來住，心態改變了很多，很多事情看開了。」也解釋了為何她要選擇在背後刻上個「零」字，在適當時候一切歸零，給自己重新面對、重新審視的機會。「你學懂最大的教訓是怎麼？」我問。Rachel想了想，苦笑說：「慎言。」

Rachel過去曾患上抑鬱症和厭食症，幸得朋友陪伴才能走出陰霾，令她頓時明白，當時的爸爸只是需要身邊有人陪伴和諒解，而自己卻一再傷害他。我們藉着訪問的機會，邀請Rachel寫一封信給天國的爸爸，把心中一直想說卻未能說的話，統統寫出來。她拿着紙筆，安靜了良久，哭着把心事寫下。信件中寫道：「爸爸，對不起，希望你會原諒我，曾經說過一些傷害你的話。對不起，但我是很愛你的，希望你在天上會看到我們一家人開開心心、健健康康。抱歉身為你女兒，沒好好體諒你所經歷的事，對不起。我的抑鬱症和厭食症已經康復了，不再被過去綑綁。爸，我會讓你看到我幸福下去。女兒上。」最後我想跟Rachel說，你笑起上來很漂亮，從今往後，多笑一點吧。

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記者：劉芷晞

攝影：黃智琳、周芝瑩

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