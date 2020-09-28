你的優惠│8折！日本鳥取縣梨王 8折！賞茶翡翠檸檬蘆薈

你的優惠︱9月精選購物優惠（2020年9月28日至10月5日）。

<東郷> 特選二十世紀梨

原價$368，優惠價$300（8折）。「一按即買」

有日本梨王之稱的二十世紀梨，產量高達日本全國的一半以上，也成為鳥取縣最具代表性的梨。二十世紀梨屬水晶梨品種，已有一百年的栽種歷史，特點是有如透明色的淡黃綠色表皮內，是清甜的果肉及生津的果汁，因此是日本人最喜愛的水晶梨，甚至在產地鳥取縣開了博物館，足見其地位之高！鳥取縣二十世紀梨近年在香港亦備受追捧，銷量驚人，今年惜產量減少，供不應求，所以要把握機會立即選購日本梨王。

賞茶 翡翠檸檬蘆薈

原價$30，優惠價$24（8折）。「一按即買」

嚴選上等茉莉綠茶，採用台灣綠檸檬汁，再配合甘香蔗糖！所講的就是賞茶的翡翠檸檬蘆薈特飲！清爽解渴，絕對是夏天最佳的消暑飲品。把握晚夏的尾巴，趕快一嚐它的暢快夏日超體驗吧！

VIVIESTA SPORT - 2mm 便攜兩用可摺叠旅行瑜伽墊 （紫色）

原價$479，優惠價$209（半價）。「一按即買」

結合了毛巾和瑜伽墊各自的優點和功能，柔軟而防滑兩者兼備。瑜伽墊只有0.28kg，是包括TPE和超細纖維的超輕質材料。可折叠和捲曲，它必成為您的旅行之選。瑜伽墊有2種顏色提供。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

Frigidaire FD8010 電飯煲 1 L

原價$418，優惠價$209。「一按即買」

日本丸晶牌大并菇一斤 <日本靜岡縣冬菇（椎茸）生產商>

原價$628，優惠價$428。「一按即買」

KOLB．LIFE-4款純素糖水（共8包）

原價$272，優惠價$217。「一按即買」

日本升康力寵物專用小球藻營養餅

原價$288，優惠價$198。「一按即買」

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有關「你的優惠」：

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