肝病｜皮膚現血管痣勿整穿會流血 醫生提醒形狀似蜘蛛網可能係肝病警號

皮膚紅點多屬良性血管增生

你的皮膚有否出現一顆顆細小的紅點？它們看似油脂粒，既不痛亦不癢，一旦弄破，隨時流血不止。這些紅點究竟是何方神聖？皮膚科專科醫生陳湧指，這些紅點叫作車厘血管痣，學名「櫻桃狀血管瘤」（Cherry angioma），是最常見的血管增生瘤。他解釋，當正常的微絲血管聚集在皮膚一個極細小的位置上，稍微鑽出皮膚，其後纏繞，再鑽回皮下，便會成為車厘血管痣。

陳湧醫生說：「現時確實成因未明，任何年齡的人都可以出現這類血管痣，一般在20至30歲開始出現，亦有機會隨年紀漸長而變多、變大。」在正常情況下，車厘血管痣只有數毫米大，加上大多屬良性增生，對健康無影響，一般不用太擔心，只須定期觀察其外形、大小或顏色的變化便可。「若認為有礙觀瞻，可與醫生作進一步諮詢，醫生會根據車厘血管痣的所在位置，決定合適治療方法，包括激光治療、冷凍治療或手術切除。」陳湧醫生提醒，病人不宜自行以手擠或以鉗夾等方法，移除血管痣，因為此舉只是將增生的部份暫時移除，但皮下的微絲血管仍會再度鑽出皮膚增生，並非「連根拔起」，更有機會令傷口流血，甚至增加感染風險。

除了車厘血管痣，部份紅色的胎記，其實也是一種血管痣。陳湧醫生說：「有些人一出生，皮膚便有一片紅色。到約三至五歲時，很多時都有機會自行消退。」不過，並非所有血管痣都單純影響外表，若是一邊臉或身體其他部位有一片酒紅色的斑，這種情況有機會影響到神經系統，陳湧醫生說：「若突然看到皮膚有一處很紅的地方，其變大的速度快得很驚人，便應盡快尋求醫生協助。」另外，有一種血管痣叫作「蜘蛛痣」（Spider angioma），形狀就像蜘蛛一樣，向四面八方散開、呈網狀。此痣本身多屬良性，但誘發此痣出現的原因，有機會與肝功能異常導致雌激素增加有關，建議盡快尋求專業協助。

記者：李煒汯

攝影：伍慶泉、許先煜

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