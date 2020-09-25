全球壓力爆標城市排行榜｜香港人壓力最大 自由不斷被蠶食 樓價全球最高

經濟自由與新聞自由不斷被打壓，武漢肺炎亦令生活與經濟壓力更大。約翰內斯堡、聖保羅、首爾、悉尼、北京、東京、台北亦榜上有名。

全球在近100年急速城市化，根據聯合國一份報告指出，2050年前，世界人口的68％都會住在城市地區。雖然城市的生活機能非常方便，但人口密集加上城市規劃跟不上發展步伐，會帶來空氣污染、交通擠塞等問題。

國外有網站以8個指標來量度城市及國家的健康、財務健康、快樂指數、工作時數、通勤時間、精神健康、住屋支出等，列出全國25個壓力爆標的城市。香港「不負眾望」登上第一，首25名亞太區大都會如北京、東京、台北、首爾、悉尼亦榜上有名。

排行第一名：香港 全球最高樓價

盛產樓奴的香港以高樓價穩佔榜首，香港的平均住屋支出是收入中位數的20倍，為全球最高比例。報告亦指出，自1997年回歸後，經濟自由與新聞自由不斷被打壓，去年的反送中運動更令2019年第三季經濟收入減少，是10年來首次負增長，武漢肺炎亦令生活與經濟壓力更大。香港人，真係要加油呀！

平均每周工作時間：42小時

平均單程通勤時間：42分鐘

患有精神障礙人口比例：N/A

蓋洛普（Gallup）快樂國家或地區排名：114／186

人口：750萬

排行第二名：約翰內斯堡 全球最高失業率

驟眼看約翰內斯堡的數字似乎還OK，但原來南非全國失業率達28.5％，是今次研究中最高失業率的國家，無論是約翰內斯堡或其他南非城市的罪案率都甚高，國家經濟發展不明朗，令人對未來充滿擔憂。

平均每周工作時間：43小時

平均單程通勤時間：41 分鐘

患有精神障礙人口比例：女性12.7%、男性12.8％

蓋洛普（Gallup）快樂國家或地區排名：120／186

人口：約580萬

排行第八：聖保羅 水力供應不足

南美國家總予人熱情奔開朗之感，但巴西聖保羅卻是壓力爆標排行最高的南美城市，除了因為通勤時間長外，亦因巴西有五成電力是靠水力發電，但近年的旱災加上管理不善，令水源極度不穩。而當地罪案率亦甚高，貧富懸殊亦不斷加劇中。不過相比紐約人每年只有15.2日假期，聖保羅居民卻有28天，而且工作時數亦相對不算高。

平均每周工作時間：36小時

平均單程通勤時間：51分鐘

患有精神障礙人口比例：女性15.8%、男性13.1%

蓋洛普（Gallup）快樂國家或地區排名：53／186

人口：2,200萬

排行十二：首爾 工作壓力引致自殺

首爾每周的工作時間平均44小時，是研究中排行第七，根據《紐約時報》的報道，南韓人的工作壓力極大，引致每年有500宗因工作困擾的自殺案，政府因而限制公司不能讓員工每周工作超過52小時——但這個時數其實比研究中的百多個城市的平均工作時間更長﹐可想而知壓力有多沉重。另外，首爾距離外交關係極緊張的北韓首都平壤只有56公里，亦為這個城市蒙上陰影。

平均每周工作時間：44小時

平均單程通勤時間：42分鐘

患有精神障礙人口比例：女性12.6％、男性11.1%

蓋洛普（Gallup）快樂國家或地區排名：83／186

人口：1,000萬

排行十八：悉尼 生活指數高

雖然悉尼經常在蓋洛普（Gallup）快樂國家排名中上榜，亦經常被經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）選為全球最宜居城市之一，但生活壓力仍舊非常大。悉尼的住屋支出是全國中位數的11倍，在研究報告中561個城市中排行第三，單程通勤時間亦達43分鐘。在另一機構的研究中，悉尼人每月的交通支出亦於近500個城市中排行第二，想移民澳洲的朋友請注意。

平均每周工作時間：38小時

平均單程通勤時間：43分鐘

患有精神障礙人口比例：女性19.2%、男性17.5%

蓋洛普（Gallup）快樂國家或地區排名：110／186

人口：約500萬

資料來源：247tempo.com

撰文：李眠眠

編輯：吳允、鄒仲安

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