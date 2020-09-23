教師涉虐貓案｜7貓死傷不獲控訴　兩貓義工親述慘狀 「沒想過養貓都養得傳出腐肉味」

教師夫婦領養多隻貓先後受傷死亡 有貓兒傷口發出腐肉惡臭

香港拯救貓狗協會和多名貓義工，在今年2月發現一對年輕教師夫婦短時間內領養多隻貓兒後，有貓兒接二連三離世，亦有貓兒遍體鱗傷，其後報警求助。直至9月中，警方去信通知幾位貓義工，因為證據不足，所以沒有人獲起訴。今次請來兩位貓義工Carey和鄒小姐，親述整件事的經過。

在1月時，任貓義工已有7年的鄒小姐在後巷捉到大量的流浪貓而須要暫託，所以在Facebook發文尋求協助，這對夫婦主動聯絡她，之後她就交了「暴大」給他們照顧。大概兩三星期後，他們開始問鄒小姐甚麼時候會帶走牠，再隔了兩三天，他們就說暴大受了傷。一開始的時候，他們都有拍片給她看，表示暴大衝進了去籠下方的位置，在掙扎的時候自己弄傷了腳，導致牠走路時拐下拐下。一日後，他說有一個傷口有一點氣味，須要洗傷口，他詢問要怎樣做，鄒小姐就教他用洗傷口的消毒藥水嘗試幫牠先清洗一下。之後鄒小姐叫他帶貓兒出來，就發現情況不妙。

「從來沒有聞過那種氣味，就像腐肉，從來沒有想過一隻貓住在室內會變成這樣。」鄒小姐憶起當天在診所見到暴大所嗅到的氣味，表示一世難忘。暴大的傷口已被細菌入侵，有骨髓炎症狀，須要截肢，但因為身體太虛弱未能做手術，十多小時後就離世了。鄒小姐表示當時其實沒有想過要追究責任，她跟自己說是家居意外，因為這兩夫婦給她的感覺是很有愛心，他們領養了這麼多貓。直至2月，香港拯救貓狗協會出了一宗聲明，表示有一隻被該夫婦領養的貓Santa意外死亡，鄒小姐發現是同一對夫婦，於是馬上聯絡協會。

另一位貓義工Carey在10月的時候，交了兩隻貓給他們領養，其後一隻貓退養，而另外一隻貓「希希」就一直在他們家裏。Carey表示，當時看到協會的聲明後，發現涉事的是這對夫婦，就立刻過去帶走「希希」，同時接走了另外一位義工的兩隻貓。當到達的時候才發現希希原來身處一個兩呎的籠裏，生活空間非常狹窄。帶牠做完檢查後，發現希希雙腳變形、有手甲掉了出來、牙齒脫落了和磨平了、腳和頸後都有傷痕。「我們作為義工，救貓回來只有一個目的，就是想為牠們找個幸福的家，所以在貓舍看到希希的時候，我們完全接受不了。」 貓義工Carey憶起當時情況也不禁流淚，表示對此感到很自責和難過。而對於雙腿變形的情況，醫生相信是因為貓兒長期困在籠中，沒有地方走動；至於手甲脫落，獸醫說可能是貓在籠中掙扎所致。「好像人一樣，你長期困在這麼小的籠內，沒有一個足夠的空間，這是精神虐待。」 Carey這樣說。

在2月，幾位貓義工聯合到了警署報案；至9月中，就收到警方回覆指因為證據不足，而沒有人獲起訴。鄒小姐直言聽到消息後非常憤怒，不知道為甚麼香港保護動物的條例這麼落後。而Carey也表示希望有法律的途徑，令到這些人知道做錯事是有後果的，但發現原來是做不到，令她們感到很失望。

根據現時法例，《防止殘酷對待動物條例》（第169章）是防止和懲罰殘酷對待動物的行為，對於疏忽照顧或未能妥善照顧動物上，未有相關罰則，但在去年4月，政府就提升動物福利展開諮詢，將條例擴展至要求積極妥善照顧動物，建議包括引入「謹慎責任」，要求動物負責人必須確保動物的營養飲食等需求被照顧到，並且有免受痛楚、疾病和傷害的保護，不過條例複雜，修訂法例需要一至兩年時間，預計在下屆議會才能完成立法程序。

鄒小姐指起訴不到他們，全部義工都感到失望是一定的；對義工界別來說，都沒有信心這些人會受到法律的制裁。 而Carey表示對此感到非常失望，她指出的香港動物權益從來都沒有被正視過，所以她覺得要幫動物發聲真的比較難。

Carey續稱，當她們出一隻貓給領養人的時候，貓的安全是最大的考慮，所以才會要求領養人安裝窗網、格仔網，其實捕捉已經是一個很大的困難，捉了之後如果牠們有病還要治病，養到牠們肥肥白白才幫牠們尋家，所以她們都很希望領養人會明白義工所做的事，所謂要求這麼高的出發點，其實都是要保障貓的安全，因為她們救一隻貓回來不是一件簡單的事。她指現在惟有盡自己所能去幫助她可以幫到的動物。

記者：黃允鍶

攝影：張志孟

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