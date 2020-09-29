寵物移民｜帶貓狗移居英國 做好防疫注射植入晶片 提早熟習飛機籠

英國公佈了LOTR（Leave Outside the Rules）新措施，持有BNO身份的港人可以三代人齊齊移民英國。若要齊齊整整，當然不可以撇下最萌的家庭成員——喵汪星人。現時，在港的寵物可透過飛機貨運進入英國，雖說可以跟主人同坐一班機，不過始終是被分隔在貨艙；不少毛孩更是第一次「坐飛機」，要獨自在萬呎高空經歷十多小時的航程，實在是一場大考驗。其實，只要主人在事前做足功課妥善安排，這場大歷險將成為貓奴狗奴與主子最難忘的回憶。筆者求教了太子動物醫療診所的古道獸醫，以及帶着6隻喵星人出走英國的Shirley和出走台灣、YouTube頻道「士多貓TV」的Joys分享經驗。

一、寵物移民的考慮因素及準備：

年紀不是最大障礙

古道獸醫強調，不要輕言放棄多年來並肩作戰的忠心好朋友！更不應單純因寵物年紀大就撇下牠們，作決定前，應先尋求專業的意見。獸醫會判斷寵物的身體狀況是否適合坐長途機，即使寵物年紀大也不表示不適合遠行；反而，若寵物有癲癇症、心臟病、糖尿病等病歷更令人擔心，因為寵物長時期在飛機貨艙的封閉空間，或會情緒緊張，甚至因而呼吸困難或心跳加速，對寵物的生命安全構成威脅，獸醫或會按個別情況而提出建議。

防疫注射、植入晶片及健康證書

準備移民英國的主人，首先要帶寵物到註冊獸醫接受所須之防疫注射，例如狂犬病疫苗、狗隻的絛蟲預防針等等，以及植入英國政府認可的ISO晶片，而狗隻必須領有狗牌；身體檢查除為了要取得獸醫簽署的有效健康證書，最重要是可確保小毛孩可以健健康康出走英國。有關英國對於入口寵物的要求可參考 https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk 。

如實地向獸醫反映主子的身體狀況

英國沒有要求入口寵物驗血做狂犬病抗體測試，如貓狗一向健康、沒有嚴重病歷、年齡又在7歲或以下的，在體檢後一般都不會做抽血檢查。為保障寵物健康，主人務必如實地向獸醫反映寵物的身體狀況，讓獸醫可更客觀及專業地分析寵物的健康情況，及早發現任何隱疾或潛在問題。

鼻尖、短鼻子或扁臉品種未必可以上機

部份貓狗品種因較易受氣壓影響而出現呼吸問題，因此有航空公司會拒絕鼻尖、短鼻子或扁臉的寵物上機。若主人有需要，可找寵物移民公司幫手，或乘搭其他航空公司至歐洲地區再轉兜路甚至從陸路前往英國，雖然轉折，但總有辦法的。

二、貓狗搭飛機前的準備：

提前適應做「籠民」

毛孩「乘坐」的「機位」，是國際空運協會（IATA）標準的「飛機籠」。其實主人可在出發前一至兩個月提早把飛機籠帶回家作熟習。例如將主人的衣物、寵物喜愛的玩具放進籠內，讓主子對飛機籠增加「親切感」，減少過度緊張或驚恐反應。Shirley及Joys均會在家中預演飛機起飛及降落情境，為求逼真，甚至會模仿引擎的音效呢！

分離訓練減少機上焦慮

不少寵物都習慣跟主人一起睡覺，一旦要在機艙長期獨處，定必難以適應。建議在起程前幾個月開始，讓牠們慢慢習慣晚上自己睡覺，記得早上一醒來就給牠們一點獎勵，要讓牠們明白訓練獨立不是懲罰，從而為機艙獨處建立正面情緒。

主人要為長期病患寵物多走幾步

若獸醫准許長期病患的寵物移民，主人要仔細諮詢專家各種應變措施，例如腎臟有問題的寵物應否在起程前適當地減少其飲水量，避免牠們在飛行期間脫水；若糖尿病貓狗在飛行當日無法注射胰島素，出現低血糖情況的話應如何處理等。

三、助毛孩投入英式生活：

受「軟」不受「硬」的主子

如果主人於英國的硬水區定居，就要注意寵物是否患有泌尿系統疾病，若有就要避免給牠們飲用含有高濃度礦物質的硬水，或擔心毛孩「水土不服」，建議先飲用蒸餾水。

給牠一個「冷」洋洋的夏天

英國大部份家庭都沒有安裝冷氣，筆者亦親身經歷過今年夏天的熱浪，也為嘆慣冷氣的港貓港狗擔心。若真的擔心主子，主人就要為牠們準備冷風機，甚至冷氣機。

確保英國糧草供應或提早轉糧

很多人移民後，發現最大的困擾是飲食習慣未能適應，何況一眾「揀飲擇食」的主子？糧草不能話轉就轉，因此要確保主子慣吃的糧草在當地的貨源，否則就要提早在香港為牠們轉糧。

移民不棄養 辦法總比困難多

飼養寵物是一輩子的承諾，作為家人，一家移民應當「預埋佢一份」的。古道獸醫及兩位過來人都認為，為寵物辦理移民並不困難，需要的只是時間和耐性，相信這是所有愛寵物的主人都應具備的條件。假若迫不得已，沒辦法帶主子一起遠走高飛，主人也要好好為牠們安排往後的生活，給牠們一個更好的家，絕不能因移民的決定令毛孩無辜被遺棄。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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