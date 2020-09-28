本田Honda電動SUV e：concept 北京車展首現進軍中國

本田（Honda）雖然已經有Honda e，但中國暫時未有，而會首現於中國市場的本田電動車，則極有可能是這輛SUV e：concept的量產版。在北京車展公開，電動加上SUV兩大人氣元素，將會是本田重點開發的新車款。

廠方暫未公開詳細規格，不過提到概念新車將會配備Advanced driver assistance systems（ADAS）輔助駕駛系統，以及下一代的Honda Sensing安全套件、Honda Connect多媒體系統。

Honda Sensing套件包括有更廣闊視野的鏡頭以及360度雷達系統，可以更準確感測到附近的車輛及路面環境。而Honda Connect則有AI輔助介面、連接智能電話及支援無線更新，提升各方面的聯繫。

可惜SUV e：concept暫時未有內櫳相片，只得3張外觀圖，看到車頭及車尾都是修長的LED燈，而左右兩邊亦有LED燈連結，中間連接位置下方則是發光的本田標誌，再來就是巨形而誇張的擾流設計。再看到的是新車擁有較長的車頭、兩邊車門亦很大，設有無框車窗，車頂線條設計亦夠流線。不過廠方亦說未來的量產車款，將會是五門車型，而非這概念車的三門設定。

另外，同場還展出CR-V PHEV，這部是本田在中國市場推出的首款Plug-in hybrid車款，預定2021年1月發售，採用Sport Hybrid i-MMD雙電動馬達系統。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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