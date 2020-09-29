虐待動物｜新界公路福特農夫車尾斗載兩大型犬 雪橇好奇看風景險跌出車

福特農夫車尾斗載雪橇犬行駛 罔顧動物安全一個月內三宗

9月初有一架私家車前往西貢途中，被人發現有狗狗被置於車尾箱內；月中在元朗更有狗狗在車窗跌出馬路。事隔不足一個月，同樣事件再次發生，有人拍攝到有兩隻大型犬被放置在福特車的尾斗內，畫面更加險象環生。

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從Facebook片段中可見，一架俗稱農夫車的福特汽車正前往上水方向，其尾斗內載有兩隻疑似雪橇的狗狗，其中一隻狗狗更好奇地站了起來，身體靠向車子左邊想「看風景」。短短12秒的影片內，這隻狗狗的前足多次跌放在車子外面，相當危險。

今年9月初已有一宗狗狗被放置於車尾箱內，狗狗不時伸出頭來在空隙間張望，即使車尾箱蓋用繩繫着，狗狗也沒有表面傷痕，但同樣相當危險，車主隨後涉嫌干犯「殘酷對待動物」罪被捕。而今次的農夫車事件，尾斗的空間比起一般車尾箱更大，亦不見車主為兩隻狗狗設置安全設備，生命隨時受到嚴重威脅。

對於農夫車尾斗內放置狗狗的做法，早幾年已在香港發生過，當時一架疑似由成龍持有的農夫車上放着秋田犬，同樣沒有任何保護裝置，無視狗狗的安全。

資料來源：Facebook專頁「香港貓狗及寵物報料區-(義工/被虐/失蹤/目擊/領養)」

撰文：黃雅純

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