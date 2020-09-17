朱古力曲奇｜中國製Chips Ahoy含平價棕櫚油 飽和脂肪多過美國製 餅乾代正餐唔健康或肥過食魚蛋米

中國製Chips Ahoy與美國製的飽和脂肪有2.5倍差別。餅類代替正餐、食梳打餅比較健康？

朱古力曲奇Chips Ahoy是不少人的心水小食，又香又脆，認真邪惡。該品牌雖然來自美國，但原來又有不同版本：袋裝迷你版是美國製；而紙盒大塊裝的，雖然盒面寫滿英文，但原來是中國製的 。

兩款的成份很多都一樣，都是糖、可可粉、朱古力粒之類，不過用的麵粉就不同。中國製曲奇用了小麥粉（Wheat flour），是普通的白麵粉，沒有明確標示有否經過加工漂白；而美國用的麵粉是unbleached enriched flour，表明沒有加工漂白，還添加了營養素維他命B123、鐵質和葉酸。哪豈不是美國版比較健康？尚營坊註冊營養師徐頴妍指，不經加工漂白可能真的用少了化學劑，加上美國版所用的麵粉有添加營養，看似相對健康點，但她不會因此叫人吃多一點，因為朱古力曲奇始終都是脂肪較高、易致肥的食物。

另外，製作曲奇要加奶是常識，兩者用的奶都有不同，中國製是用乳清蛋白粉（Whey powder），即是牛奶分離出來的蛋白質混合物，都是普通奶粉的一種；而美國製的則用全脂奶，其實兩者營養成份上沒太多差別。

選擇吃朱古力曲奇，即接受了吃脂肪下肚，看看兩款曲奇的營養標籤，總脂肪含量同樣是23.8克，你以為兩者沒分別嗎？其實魔鬼在細節。每100克美國製曲奇的飽和脂肪含量為5.8克，但每100克中國製曲奇的飽和脂肪含量則有14.7克，足足是美國版的2.5倍！營養師指原來是因為所用的油不同：「兩者朱古力碎用的油不同，中國用比較便宜、飽和脂肪較高的棕櫚油；美國製的則用了飽和脂肪較低，單元不飽和脂肪（即好脂肪）較多的芥花籽油，所以飽和脂肪含量相差那麼遠。」雖然我們應盡量選擇飽和脂肪較低的食品，但也不應因為美國版曲奇飽和脂肪較低而多吃，因為我們並不會從曲奇中攝取單元不飽和脂肪，曲奇始終熱量高，多吃會致肥，甚至引致心血管疾病。

既然兩個版本的朱古力曲奇都是不健康，又易肥，想吃餅乾的話，轉食梳打餅應該健康得多吧？原來又是大錯特錯，營養師指：「其實每100g太平梳打餅的脂肪含量是19.9g，和朱古力曲奇的脂肪含量23.8g相差不多。我們不會因為兩塊曲奇（熱量）等於三塊馬利餅，就叫人吃多點馬利餅，因為很容易覺得梳打餅好乾好寡，但又較健康而吃多了。反而應着重進食餅乾的次數和食用量，可能每星期吃兩至三次，每次最多吃兩至三塊。這樣又能享受食品，又不會吃過量。」

很多人因為忙於工作，真的飯都沒有時間吃，隨意吃兩塊餅就當一餐，原來只吃餅，也一樣會致肥。因為很多人忽略了，其實餅乾的製作過程中添加了很多油份，導致高熱量，相比出去簡單吃個魚蛋米或米飯，其實餅乾熱量和脂肪量或更高。」所以並不建議以任何餅類代替正餐。

想知道兩個版本的曲奇餅味道上有甚麼分別？請睇片。

記者：黃子配

攝影：周芝瑩、伍慶泉、潘志恆

編輯：鄒仲安

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