電競砌機｜達人論盡RTX 30系列顯示卡 3090玩DLSS技術加持光追、8K都行得順

Nvidia GeForce RTX 3090顯示卡售價約$16,000，中階的RTX 3080同樣炒起，沉寂一時的腦場也熱鬧起來，電腦打機始終有着PS5、Xbox Series X比不上的魅力。

近日一條名為《機在何砌》的YouTube影片有過20萬點擊率，我們找影片中接受訪問的3位電腦DIY達人：Van仔、林仔和Matthew，一起討論近期熱話Nvidia GeForce RTX 3090顯示卡。

早前推出的Nvidia GeForce RTX 3080售價約$7,000，RTX 3090更加誇張，外國售價1,499美元，來到香港售價約為$16,000。雖然RTX 3080比較多人買，但論熱情則是RTX 3090更勝一籌。9月24日推出時還有買家排隊等開舖，Matthew更指外國電腦店Micro Center發售前三四日已有人露營排隊。

萬多元買一張顯示卡，為的是甚麼呢？RTX 30系新卡採用Nvidia第二代RTX架構Ampere，配備第二代光線追蹤（Ray Tracing）核心，聲稱比上一代最高可提升兩倍效能以及1.9倍能源效率。我們以跑分軟件測試，RTX 3080性能的確比上一代的2080 Super高出一截，但天價的RTX 3090顯示卡分數只比RTX 3080高10%左右。達人們會否失望？

Van仔表示初期也擔心是否自己跑分出錯，但多翻查證後都覺得分數無誤。雖有點失望，但Van仔覺得要睇定啲：「官方說明會也提到，這些新顯示卡是為8K而製作，或者要等更多新遊戲新軟件推出，才能發揮真正實力。」林仔也補充，暫時能流暢地玩到8K解像度的顯示卡大概只有RTX 3090：「Nvidia有一個獨家技術DLSS （Depp Learning Super Sampling）利用深度學習提升渲染性能，我們試過用RTX 3090顯示卡配合DLSS，玩8K解像度都能保持在60fps。」

實試以RTX 3090試玩《Control》，解析度設定為8K（7,680 x 4,320），開啟DLSS渲染解析度設定為2,560x1,440，能長期保持在60fps以上；就算開啟了對機能的要求極高的光線追蹤特效，仍能保持在40fps以上。在網絡上也有RTX 3080測試相同遊戲的8K表現，看到有明顯的「lag機」「跳格」。RTX 3090或許是目前唯一一張8K ready的顯示卡。

Matthew也指出Nvidia GeForce RTX 3090顯示卡的vRAM可達24GB，RTX 3080則是10GB，記憶體的差距或許會影響到應用。「老實講，打機未必用到，但如果是專業3D繪圖是有可能用到的。」再以3D繪圖軟件Blender的預設測試，RTX 3090顯示卡在render複雜的圖像時也有用多過10GB記憶體的情況。

不過始終不是人人需要，也不是人人買得起，舊用家有需要升級嗎？3位專家都覺得，一般情況下，顯示卡隔代升級就可以，但今次情況有點和以前9系升10系相似，架構和性能也大幅提升，就算是RTX 20系的用家也可考慮升級。林仔指出20系可以說是白老鼠：「廠方當時都提過很多新功能例如光線追蹤都是實驗性質，要到30系才能發揮真正實力。」Van仔就覺得如果要升級，大概也會選RTX 3080或RTX 3090：「下個月會有一張低階的RTX 3070，性能大概等如目前20系的高階卡2080 Ti。正如之前所說，20系列只是實驗性質，所以選擇RTX 3080或RTX 3090會較為長遠。」

言談間，Van仔直言考慮攻頂，決心之大也嚇到了另外兩位，他解釋：「硬件攻頂無後顧之憂，可能過一段時間RTX 3080和RTX 3090之間又會推出Super版或Ti版，通常最高階的就不會有這個風險。」至於林仔和Matthew都會選RTX 3080，兩人都覺得可以等等，因為目前的售價還是偏貴。

PS5、Xbox也支持8K，但3人都覺得和電腦仍有一段距離。Van仔指以PS4 Pro為例，家用機版的《Monster Hunter World》就算開了4K，畫質大概也只是電腦版開啟「中畫質」或以下的水平，電腦遊戲在修改方面也更加自由，家用機不能取代。好像食物一樣，每人要求不同，砌機好玩之處就是可以砌出自己口味，三人都覺得砌機還會有市場，只是顧客會會越來越高要求，經營模式也要更加進步，難做，但絕對仲有得做。

記者：司徒港燊

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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