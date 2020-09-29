識食惜食│飲食新常態 低溫冷凍法方便又有營

【特約報道】疫情改變了大家的生活習慣，以前的「無飯」夫婦都開始在家煮飯仔，不過小家庭通常都掌握不到買餸份量，餸菜往往都買得太多，吃不完通通丟掉太浪費，但甚麼都儲起來，又怕食物容易變壞！今次和大家分享「冷凍保存法」，輕鬆適應這種飲食新常態！

低溫冷凍法有學問

不少朋友都有疑問，就是冷凍食物有益嗎？答案可能出乎大家意料之外，美國南加州大學凱克醫學院教授David Agus在《The End of Illness》一書中就提到，如果你的食材不夠新鮮，把它冷凍保存，往往可以保留更多營養。就以蔬果來說，被採摘後仍不斷進行新陳代謝，營養價值也持續流失，低溫冷凍就能夠減慢食材的新陳代謝，保持當中的營養。然而低溫冷凍並非把食材全部放入雪櫃就完事，當中有一些竅門，可以讓你放得更多、更久之餘，也可以把食物保存得更好。

蔬菜忌水宜先吸乾

很多時多出來的蔬菜，都會先清洗乾淨再放入雪櫃，其實這樣反而令蔬菜損壞得更快，因為蔬果表面都會有一層蠟質保護，清洗時會破壞這層蠟質，細菌容易進入蔬果內而引起變質。未清洗過的蔬菜如要存放到雪櫃，可先將爛葉摘去，再用密實袋保存，煮食前才取出清洗，已清洗過的蔬菜，則須要先輕輕拭乾蔬菜上的水份，又或以廚房用紙包裹後，放入密實袋內才再冷藏。留意雪櫃不要放到全滿，留一定的空隙通風，而且不要阻擋出風口，以免影響冷凍效果。

肉類冷凍更考工夫

相比蔬菜，肉類冷凍就更講求技巧，因為肉類表面若殘留血水，冷凍後就容易結霜，亦會散發異味，影響其他食物。所以冷凍肉類時，一定要先用廚房紙把肉類表面的血水吸乾。想肉類存放得更久，可用醬料將肉醃製，防止細菌孳生，進一步延長保存期限。如果肉塊太大，建議切成多份，每一份分別先以保鮮紙包好，才再放入密實袋，以免每次都把一整塊肉拿出拿入，溫度忽高忽低令肉類變質。

想延長肉類保存期限，可試試將食物放入密實袋後，再擠出袋中的多餘空氣。這種做法的原理就好像抽真空一樣，因為食物腐壞正正是因為食物接觸到空氣中的細菌，擠出袋中的多餘空氣比起單用密實袋封存，更有效防止食物變壞！而且把每個密實袋的多餘空氣都壓出來，就可以為本來空間就非常有限的雪櫃，騰出更多空間，擺放更多食物。由於冷藏肉類可以放上一兩個月，最好在每個袋上都寫上日期，讓你清楚知道存放時間，之後可根據日子決定何時要「清貨」！

揀密實袋小貼士

密實袋會直接接觸食物，因此密實袋的品質非常重要。選擇時要留意密實袋是否採用無塑化劑配方，以及是否符合美國食品藥品管理局FDA的安全標準。

了解更多佳能產品及新鮮貼士：http://www.glad.com.hk

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！