移居愛爾蘭│每天古堡打卡的渡假人生

想起愛爾蘭,立即浮現眼前的是古堡、教堂、健力士黑啤、愛爾蘭咖啡、酒吧、三葉草、Riverdance、U2、The Cranberries......。其實,愛爾蘭對香港人一點也不陌生,有不少電影都在愛爾蘭取景,例如《一奏傾情》(Once)的故事就發生在愛爾蘭的首府都柏林,其他電影/劇集包括《哈利波特:混血王子的背叛》(Harry Potter and the Half-Blood Prince)、《驚世未了緣》(Braveheart)、《雷霆救兵》(Saving Private Ryan)、《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)、《留給最愛的情書》(P.S. I Love You)、《權力遊戲》(Game of Thrones),還有近日於歐美熱到爆燈小說改編劇集作品《Normal People》。

每天想旅行,何不就住在旅遊景點附近,隨時起行?愛爾蘭風景在歐洲國家中數一數二,很適合喜歡寧靜的朋友,不過比起多姿多采的香港,則會較悶。但愛爾蘭始終是英語國家,揸車道路都一樣,香港人要來生活,應該不難適應。當然,移居任何地方,都是人生大事。決定前應到當地旅居視察一下,確定自己喜歡,及適合在這地方生活。

現在有機會了解更多愛爾蘭移民的種種。Bartra區域經理Jeffery指申請移民愛爾蘭4-6個月就可快速獲批,更不用坐移民監,住滿五年後便可申請入籍!愛爾蘭的公民更可以在歐盟以及英國自由生活和工作,以移民條件來說相當吸引。不過咁好條件當然與投資有關,但投資門檻是多少?愛爾蘭適合投資在什麼地方?回本機率有幾高?當地稅制要注意什麼?愛爾蘭的教育、工作及生活狀況又是怎樣?

「港人大遷徙:走得快好世界之愛爾蘭篇」網上FAN享會,請來Bartra移民分析師Jeffery Ling及稅務達人Kenneth Yeung,教你如何善用投資計劃,移民愛爾蘭打通英國歐盟!

Bartra呈獻「港人大遷徙:走得快好世界之愛爾蘭篇」網上FAN享會

日期:2020年9月30日(星期三)

時間:晚上8時至9時

收費:每位50港元(送電子版《愛爾蘭移民計劃指南》)

截止報名日期:2020年9月29日(星期二)晚上11時59分

點擊參加【港人大遷徙:走得快好世界之愛爾蘭篇】網上FAN享會

參加方法

1. 點擊參加【港人大遷徙:走得快好世界之愛爾蘭篇】網上FAN享會

2. 按「立即報名」

3. 輸入個人資料、回答兩條問題及同意條款及細則,按「下一步」

4. 檢查收費資訊及確認資料無誤,再按指示往下一步

5. 選擇付款方式,輸入及確認付款資料 (郵政編碼可填0000),再按提交

6. 成功付款後會顯示「確認號碼」,請截圖紀錄

查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ,或電郵至 events@nextdigital.com.hk

細則

* 除非活動取消或延期舉行,否則恕不退款,請留意電郵及【全球樓行】FB專頁以接收最新公告。

* 電子版《愛爾蘭移民計劃指南》會經確認電郵發送下載連結。

* 活動受條款及細則約束,如有任何爭議,Next Mobile Limited 及Bartra Wealth Advisors保留最終決定權。

