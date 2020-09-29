移居愛爾蘭│每天古堡打卡的渡假人生

想起愛爾蘭，立即浮現眼前的是古堡、教堂、健力士黑啤、愛爾蘭咖啡、酒吧、三葉草、Riverdance、U2、The Cranberries......。其實，愛爾蘭對香港人一點也不陌生，有不少電影都在愛爾蘭取景，例如《一奏傾情》（Once）的故事就發生在愛爾蘭的首府都柏林，其他電影／劇集包括《哈利波特：混血王子的背叛》（Harry Potter and the Half-Blood Prince）、《驚世未了緣》（Braveheart）、《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）、《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）、《留給最愛的情書》（P.S. I Love You）、《權力遊戲》（Game of Thrones），還有近日於歐美熱到爆燈小說改編劇集作品《Normal People》。

每天想旅行，何不就住在旅遊景點附近，隨時起行？愛爾蘭風景在歐洲國家中數一數二，很適合喜歡寧靜的朋友，不過比起多姿多采的香港，則會較悶。但愛爾蘭始終是英語國家，揸車道路都一樣，香港人要來生活，應該不難適應。當然，移居任何地方，都是人生大事。決定前應到當地旅居視察一下，確定自己喜歡，及適合在這地方生活。

現在有機會了解更多愛爾蘭移民的種種。Bartra區域經理Jeffery指申請移民愛爾蘭4-6個月就可快速獲批，更不用坐移民監，住滿五年後便可申請入籍！愛爾蘭的公民更可以在歐盟以及英國自由生活和工作，以移民條件來說相當吸引。不過咁好條件當然與投資有關，但投資門檻是多少？愛爾蘭適合投資在什麼地方？回本機率有幾高？當地稅制要注意什麼？愛爾蘭的教育、工作及生活狀況又是怎樣？

「港人大遷徙：走得快好世界之愛爾蘭篇」網上FAN享會，請來Bartra移民分析師Jeffery Ling及稅務達人Kenneth Yeung，教你如何善用投資計劃，移民愛爾蘭打通英國歐盟！

Bartra呈獻「港人大遷徙：走得快好世界之愛爾蘭篇」網上FAN享會

日期：2020年9月30日（星期三）

時間：晚上8時至9時

收費：每位50港元（送電子版《愛爾蘭移民計劃指南》）

截止報名日期：2020年9月29日（星期二）晚上11時59分

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參加方法

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查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk

細則

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及【全球樓行】FB專頁以接收最新公告。

* 電子版《愛爾蘭移民計劃指南》會經確認電郵發送下載連結。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，Next Mobile Limited 及Bartra Wealth Advisors保留最終決定權。

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