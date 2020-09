口罩｜蠶絲含銅製口罩可防疫抗病毒 美大學指多層絲綢隔絕飛沫可清洗重用

絲綢口罩可防新冠肺炎? 美國研究:蠶絲含銅天然抗病毒

美國大學研究指出,絲綢物料含銅,製成口罩可抗病毒,誰會想到毛毛蟲竟然抗疫有功。媽媽界經典童書《好餓的毛毛蟲》講述毛毛蟲尋找食物,最後吐絲結繭變成蝴蝶,令小朋友嘖嘖稱奇。由蠶絲加工製造成絲綢向來是昂貴布料。不少服裝品牌均以此作招徠,最近有潮牌大玩gimmick製作絲綢系列口罩。雖然品牌講明口罩只是服飾配搭的配件,含究竟有多少絲綢成份亦不得而知,但不知大家又有否想到,名貴絲綢的物料,原來跟我們這一年密不可分的外科口罩,真的有着近似甚至更優勝的功效。

美國俄玄俄州辛辛那提大學最新一項硏究顯示,絲綢物料含有天然抗菌和抗病毒特性,可以幫助抵禦病毒。硏究人員指在新型冠狀病毒大流行下,外科口罩出現短缺的情況,而很多醫護人員在佩戴N95呼吸器的同時,亦會外加一層外科口罩以延長N95呼吸器的使用時間。該項研究的目標便是想找出哪些物料可跟外科口罩一樣有效地抵抗病菌病毒。

研究人員在大學生物學實驗室,分別測試了棉和聚酯纖維(polyester)以及多種類型的絲綢物料,觀察它們對多種含有病毒的呼吸道飛沫的疏水程度,結果他們發現絲綢比聚酯纖維或棉纖維等物料更為有效。

有份負責這項硏究的大學藝術與科學學院生物學助理教授帕特里克·瓜拉(Patrick Guerra)表示︰「絲綢含有天然的抗菌和抗病毒特性,可幫助抵禦病毒。棉布就像海綿一樣能吸收水份,但是絲綢很透氣,它比棉花薄,而且乾得很快。」

「我們亦發現蠶絲內含有銅,大家都知銅在這陣子有多火熱,蠶絲內含有銅,相信是毛毛蟲進食了大量桑葉,牠們將飲食中吸收到的銅結合在蠶絲之中。」瓜拉補充說。銅可抗菌抗病毒的功效,令其成為不少口罩標榜使用的物料,能在蠶絲這天然物料中發現銅,可說是一大驚喜。在反覆清洗之後,絲綢物料仍可保留其疏水性及透氣度佳的效用。

科學界一直有新型冠狀病毒是通過呼吸道飛沫傳播的假設,是次硏究亦發現多添幾層絲綢物料可阻止飛沫滲透和吸收,這意味着絲綢材料可隨着層數的增加而提高其疏水和過濾液滴的功能。

對於能發現絲綢這驚喜功效,瓜拉高興地表示︰「這不是一種新的物料,但現在我們可以找到這些新用途。」

硏究團隊建議,蠶絲是可用來製造保護呼吸器的有效材料,他們又建議現在可以在臨床條件下,對蠶絲進行測試,以驗證其能夠疏水及和過濾液滴的特性。

資料來源︰Adam F. Parlin, Samuel M. Stratton, Theresa M. Culley, Patrick A. Guerra. A laboratory-based study examining the properties of silk fabric to evaluate its potential as a protective barrier for personal protective equipment and as a functional material for face coverings during the COVID-19 pandemic. PLOS ONE, 2020; 15 (9): e0239531

撰文︰李飛

