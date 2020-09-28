你的優惠│MIT到底是三小？ 「台灣製造」正贏得世界舞台注目禮

2019的國際肺炎疫情，令多個國家的經濟受到了史無前例的大打擊。可是也正正是這個機會，讓全世界也有機會重新認識台灣這個地方。認識了他們的防疫措施、健保制度、公共管理、數碼科技的實力、社會文化等等。因為疫情，現在台灣及世界其他地方都討論一個新名詞：MIT。所謂的MIT就是Made in Taiwan的簡稱。當大家從Google鍵入搜尋時，自然會隨之彈出台灣製造的字眼，可見其熱度。「台灣製造」四個字，如何贏得世界舞台的注目禮？

在過去的二十年間，全球早已進入世界工廠的年代。而各國當中，特別是以中國作為世界工廠而人所共知。可是在2019年後，因為中美貿易戰的關係，當中持續存在的不確定性。例如美國可能對中國製造產品加徵更高的關稅、對中國科技企業進行制裁等等，都迫使企業提升供應鏈多元化的需求。使得以往在中國大陸的一些台灣企業，考慮把生產線轉移回台灣。當中回流的，除了是台灣的職位外，亦帶動了台灣各式的工業補給線，都為生產線的回歸而再度興起。

而另一方面，近來台灣政府更有官方的優惠措施出台。例如大打「投資台灣」的口號，在2019年年初，已經啟動包括優惠租金、低息貸款、就業補貼、簡化商業行政程序等等，就是希望台資企業可以回到台灣發展。而在民間市場上，亦展開「MIT微笑標章」的活動，希望台灣本土的消費者也可以用消費的力量滋養着地產業鏈，大大加強了台企回流的動機。當然話說回來，在全球化的趨勢下，要界定100%台灣製造是十分困難，例如台灣本身的天然環境就沒有辦法生產石油或金屬礦等等。所以「MIT微笑標章」活動中，一般只要產品組裝在台灣、含35%至55%台灣製造的零件、加上附加價值率*要高於35%的話，就可以標注為Made in Taiwan的台灣製造。

而說到世界開始對MIT的信心增加，最直接的當然是肺炎疫情之下，台灣在疫情防護方面的能力及台灣製造的口罩品質，在短時間之內得到極明顯的成效，從而讓世界另眼相看，順帶其他不同產業的產品也開始受到注目，對台灣製造的質量逐漸認識。而其實在疫情之前，台灣的出口增長已經不斷增加，就以跟美國之間的貿易為例，2019年首八個月對美國市場出口平均增長了18.6%。貿易盈餘亦由2018年的50億美元增至2019年的79億美元。當中以工業機械、電信和錄音設備的增長最為明顯。

如果論人力及土地成本，大陸雖然仍有明顯的優勢，例如大陸勞動市場的工資水平，仍只是相當於台灣六成左右，土地成本仍遠低於台灣。可是能源成本、物流成本、知識產權等等，依然使台灣的競爭潛力不可小覷，特別是一些高價值、高技術、低勞動密度的高端產品。無可否認，2020年是世界正逐漸認識MIT軟實力的爆發期。至於硬實力方面，讓最多人開始投下信心一票的，是一個看似簡單的口罩。看來「台灣製造」的未來，戲碼將會非常精采！

*附加價值率 = (賣價 - FOB 總額) / 賣價

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