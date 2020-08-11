抑鬱症｜相依16年寵物離世誘發抑鬱焦慮症 李誠醫生提醒正常哀傷反應不會有幻聽妄想症狀

毛孩離世誘發抑鬱焦慮症 靠製作寵物飾品治癒身心靈

在Cat的印象中，媽媽是灰色的。「幾個家族成員有情緒病史，媽媽也有不少抑鬱症狀，但從不肯依從醫生囑咐定時覆診，不是家嘈屋閉，就是離家出走。」媽媽酗酒，長期倚賴安眠藥，小學時Cat和哥哥惟有由嫲嫲照顧。這樣的家庭背景，對Cat的成長影響深遠。

寵物治癒不愉快成長經歷

媽媽對任何事物都提不起興趣，小五時搬回同住，「我努力溫書，媽媽會說那沒有意義，勸我放棄。」她一邊小心避免踩到媽媽「地雷」，一邊學着照顧自己。幸運的是12歲那年，親戚送她一隻魔天使，長相可愛、個性單純，治癒了Cat成長經歷中的不愉快。「牠的樣子充滿傻氣，初次見面就毫無戒心，懶洋洋的躺在我大腿上，讓人想起：你咪當我Lulu喎！」溫暖而天真的牠便成了名副其實的Lulu，16年來陪伴在側。

Lulu很精靈，曉得媽媽怕狗，在家會繞路而行。Lulu膽子小，每逢行雷閃電，要縮進Cat的懷抱討安撫才會放鬆。Lulu很知足，有草原、能跑圈、吃雞柳和腸仔，就會發了瘋興奮。「我不開心，牠會搖着尾巴來舔我，然後又靜靜地坐在我身邊，牠感受到我的感受。」

公開試失手、讀副學士、失戀、大學肄業⋯⋯她開始出現情緒病症狀，但沒有求醫。關關難過關關過，只因有Lulu作精神支柱，「無論外人待我多差，起碼回到家還有牠。」她們過着相依為命的日子，「哥哥想帶Lulu去郊遊，我就好擔心牠會中暑，經常被嘲笑是怪獸家長。」Cat也樂此不疲，「初入職場壓力更大，但一想到賺錢可以買更多零食給牠，讓牠有更舒服的家，我就有動力克服。」

寵物離世誘發情緒病

不過，Lulu約三年前突然患上腎病，Cat的情緒便一發不可收拾。出出入入獸醫診所長達一年，Cat焦慮不已。「最怕聽到獸醫說要有心理準備，剩下多久生命之類⋯⋯每次都帶着準備行刑的心情。」隨着Lulu的健康狀態大起大落，她像是陷入了無限輪迴。「牠吃得下，我就開心；牠腹瀉，我就擔心；牠抽筋，我就很緊張，深怕一不留神牠就走了，我會非常自責。」Lulu最後連走路、進食、排泄都無法自主，和醫生商量後決定打針送牠走，感受到溫熱的身軀逐漸變得僵硬冰冷，Cat難以釋懷。

Lulu去世後，Cat更出現了抑鬱症狀。有人認為寵物是身外物，勸她沒必要太傷心，使她養成壓抑情緒的習慣。「我當牠是女兒，關係比任何人更親密，怎能不難過？後來醫生說我像是喪偶，生活完全失去重心。」長達半年，她常常會哭到喘不過氣，外出見到來來往往的車，特地放慢腳步走，「牠走了我為何生存？超級想被車撞死算了。」不哭時，她便擔心Lulu在天堂會迷路。情況漸趨惡化，她不是失眠就是嗜睡，不是沒胃口就是暴食，也無力應付職場上的不如意，甚至影響工作升遷。她意識到無法面對哀傷，在於以往根本不懂處理情緒，主動求醫，確診抑鬱焦慮症，接受藥物及心理治療。

轉念思考走出死胡同

「慶幸醫生教我轉念，他說角色對調，如果Lulu留在塵世，我在天堂是否想見到牠每天傷心至極？」面對職場矛盾，醫生教她做選擇，「凡事想最重要兩個條件，有鍾意的工作性質、相處融洽的同事，就要容忍超時工作。」同一方程式，還能套入生活其他層面，「和男友吵架，我就提醒自己他的兩個優點，包容其他缺點也就不算甚麼。」她說，情緒一旦高漲，就先離開現場，「從客廳走到房間，過一陣子也就忘了為何發脾氣，避免越吵越僵而失控。」

轉念漸漸化為行動，「我將Lulu的骨灰、畫像放在門口玄關，男友和我每次回家都和牠 say hi，我想像牠只是肉體離開，靈魂依然存在，我還能對牠傾訴。」後來，她創辦手作寵物飾品網店，為思念找出口。「Lulu真的很偉大，也許我曾忽略了牠，牠卻不論何時何地見到我，都像三年不見一樣撲上來，寵物愛人的無私很值得分享。」有客人為男友去世多年的貓訂做飾品，照片十分模糊，但能幫離世寵物留下紀念，減輕主人自責，成了她努力生活的動力。

最高峯時Cat須服食四種藥物，副作用包括肥胖、記性變差，她卻慶幸Lulu用最後一程，教她有信心面對生命種種情緒。「失去再難受也好，但比起有些人一輩子都不曾有如此深厚的感情，起碼我擁有真實的回憶。將來身邊有人離世，我也不會當作完全失去。」生離死別是人最大的考驗，「這一關我都度過了，還有甚麼事情難得倒我？」

醫生：康復病人有能力度過哀傷

精神科專科醫生李誠表示，針對輕至中度情緒病人，飼養寵物能發揮正面作用。第一，主人有能力扮演寵物照顧者，有助提升自信心。其二，一般人際關係難以培養的互信，在寵物和人類之間卻十分自然。他笑言美國人類學家Francis Hsu講過：Parents are like dog, you kick them in the teeth and they will come back for more；如此可愛的生命對你不離不棄，不難想像動物紓緩情緒病症狀的效果。第三，狗狗需要主人每日陪同散步。此舉符合情緒病治療的其中一個元素——行為活化（behavorial activation），利用行動刺激大腦，增加正向情緒，在戶外吸收自然光線是最佳活動之一。另外，寵物可增加情緒病人的社交支援，「在狗公園不費吹灰之力就能交朋友『講狗經』。」

養寵物固然好，Cat的故事卻反映尋求正式治療的重要性。李醫生指，情緒病人之前若沒有接受適當治療，寵物離世，主人的內疚感或比一般人更強烈。「情緒病人一般自尊心較低，認為自己是負累、對家人朋友沒有貢獻。若寵物因疾病去世，覺得自己照顧不力，加深自己沒有用的想法。」寵物作為長時間的伴侶，更可視為「狗醫生」，頓失支援系統會影響病情。另外，治療寵物的手術、藥劑等昂貴費用可造成財政壓力，使病情惡化。

李醫生說，哀傷是人生必經階段。寵物比人的壽命短，經歷寵物離世，更早學懂面對生老病死，不一定是壞事。不過，留意正常哀傷反應不會有幻聽、妄想；也不會完全喪失生活功能，更不應產生自殺念頭及計劃。他強調，哀傷不是抑鬱、低落，而是思念、渴望再見一個人或寵物。短期的哀傷反應（如失眠、哭泣）隨着時間會減少，思念卻是一生一世。「有病人寵物年老時，已再準備養下一隻代替，亦有病人選擇不再養，避免誘發復發。如果病情穩定，病人甚至在康復過程中比一般人更曉得體會情緒，會有能力度過哀傷階段。」他鼓勵參加寵物哀傷小組，透過同路人分享經歷互相支援，如有疑問應尋求精神健康專業人士協助。

記者：馮穎思

攝影：潘志恆

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