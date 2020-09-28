遙距工作簽證五大國家｜數碼牧民注意 百慕達推一年簽證 學生都可申請

西班牙、葡萄牙、墨西哥、阿爾巴尼亞歡迎大家一邊旅行一邊開工

工作簽證的申請，是一場浩大工程，很多國家都設立非常複雜的關卡，以保護自己國民的工作飯碗，不過環球疫情影響大家工作模式，work from home 不再受地域限制，令唔少國家改革簽證政策，而遙距工作簽證是其中一例。

除愛沙尼亞、巴巴多斯、格魯吉亞，從事digital行業的數碼牧民們可以考慮百慕達（Bermuda）等國家，利用不同種類的工作簽證，一邊旅行一邊開工。神秘感十足的百慕達，由138個島嶼及許多岩礁組成，擁有細沙海灘配藍綠大海靚景，但又以「避稅天堂」和「公司天堂」聞名。新簽證有效期長達1年，除可遙距工作外，亦歡迎學生申請，前者需收入證明及工作證明，後者只需年滿18歲及有入學證明，只須緻付263美元（約2,040港元）申請費及健康保險，就可以一年內自由出入百慕達，入境後須即接受健康檢測及接受隔離直至有結果為止。

另外阿爾巴尼亞、西班牙、葡萄牙、墨西哥都可以考慮！

百慕達（Bermuda）

一年居住證明One Year Residential Certificate

有效期：1年

所需文件：收入證明、工作證明

阿爾巴尼亞（Albania）

C類簽證 Visa Type C

有效期：90日

所需文件：入息證明、工作證明、來回機票、當地住宿證明

西班牙

自僱簽證Self-employment work visa

有效期：1 年

所需文件：工作證明、資產證明、技術或專業資格證明

葡萄牙

臨時逗留簽證Temporary stay visas

有效期：少於1年

所需文件：工作證明、資產證明、無犯罪紀錄證明、當地住宿證明

墨西哥

臨時居住簽證Temporary Resident visa

有效期：1 年

所需文件：入息證明、資產證明

撰文：鄭智敏

編輯：吳允、鄒仲安

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