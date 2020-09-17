大埔燒賣恩怨｜高山燒賣曾月入百萬 叔姪反目成仇爆欠租5個月遭清盤 大埔街坊盲試撐邊間？

大埔名物燒賣叔姪鬧不和，高山燒賣曾月入百萬爆欠租5個月遭清盤，大埔街坊盲試撐邊間？

廣福邨燒賣是大埔名物，在街市內的百呎小店，高峯期曾月入百萬，但最近因欠租五個月結業拆夥。這小檔口由現年81歲的王克參從六十年代車仔檔做起，三年前結業時吸引不少人排隊告別，相隔一年參叔和姪仔在同邨街市舖以「高山」招牌重開，但現已停業，並交由執達吏將雪櫃廚具拍賣……一切源於參叔和姪仔反目。

「在廣福邨時我教他，他說學懂了不用再教，肚餓自然有人吃，不用我在這裏。」參叔提起拆夥一事，仍氣憤難平。「我兩夫婦做了數十年，別人給我們面子，每個街坊都認識我們，哪有人認識他？」兩年前，參叔的兒子和姪兒各夾了20萬元，在領展旗下的街市以高山招牌重開小食檔，盈利分半，參叔和太太兩人在舖頭打工，月薪各2萬元。「有一日舖頭少了1,000元，姪仔便冤枉我太太偷錢，我太太很老實，以前幫過他們一家很多，他趕我太太走，之後又再趕我走，說顧問費和人工會照付，但付了一段時間後哪有再付？整整半年所賺的都無得分，擺明是欺負。你就算要騙都騙外人，連阿叔和堂兄弟都欺騙。」參叔說。

親戚合作 冇簽約無從追討

參叔認為，有人見錢看眼。「導火線是他見到有生意，看銀紙便六親不認。那時一個月有百多萬生意，很厲害，他見到這樣好賺，便趕我們走，不用分給我們，可以自己獨吞。」一個月收入有百多萬？記者以為自己聽錯，於是再三確認，「以前在冬菇亭推車仔，兩公婆每日做千多元便收工，下午3時開檔，到晚上近7時便收工，算是精神寄託。之後入舖重開，營業時間長了，凌晨已經要開始做燒賣，有時做到夜晚，兒子買牛腩麵給我做消夜，一個月收入約120萬元，每日收入有3.6萬至4萬元。」有嘗試過追討嗎？「出牌照用他名字，我們大家親戚合作，沒有簽字。他一直做，五個月不交租，然後到領展收舖，按金我們兩邊都被沒收了。我無法告他，他要便給他，有些人不怕核突，這些人天理不容，為爭一啖氣便過來開檔。」參叔說。

參叔姪仔去年在粉嶺設工場，並以高山招牌在廣福道開店，輾轉擴充至筲箕灣東大街及紅磡等地方，高峯時有六七間舖，參叔今年初則在昌運中心以「粉果佬」招牌重新出發。參叔兒子說：「那時他（高山）說會發展，但沒有具體說明，我們當然不合股了，去年10月他在廣福道再開多間店，好多生意被扯走了，我們冇理由再死守街市店。爸爸認為這門生意是代表他，一生為此奮鬥，他很緊張名聲，試過有段時間被高山投閒置散，有時見到街坊，說你燒賣不好吃，所以經常說要再開多間，於是便有粉果佬這間舖。」

爭一口氣開檔，參叔表明要競爭，「你要鬥，我便和你鬥。我要令高山執笠，我要頂爛你高山。他學不到我的手藝，貪平又偷工減料，之前怕我們打斧頭，他自己在大陸叫。他用機打，我用人手打，我一樣好生意。」參叔燒賣是用大地魚、鯊魚肉和豬肉打成餡，粉果則有蝦米、芹菜、菜脯、沙葛等等，在店後位置即包即賣。參叔說：「現在高山在廣福道間舖做兩餸飯，單做燒賣冇生意，兩餸一飯賣28元，今時今日他幾間店執笠，東大街、紅磡都執笠了。現在高山這間店讓我做都不做，他做衰了高山兩個字，聽到名都驚。」

我們曾邀請高山作訪問，回應參叔的指控，但對方就以「老闆很忙」為由拒絕。我們在高山的面書發現，有客人留言指粉果風味不及以前，他們回覆則推介客人可到參叔店幫襯，並表明現時粉果配方經改良，而其簡介上亦指自己是始創於1968年，源於大埔廣福邨街市，沒有和參叔劃清界線。

那兩間店的燒賣是否相同？我們分別在高山及粉果佬買了燒賣及粉果，價錢相同，燒賣10元6粒，粉果10元3粒，但外形確有明顯分別，粉果佬無論是燒賣和粉果相對體積較大。我們請來資深中廚、私房菜「吳師府」主理人吳永皓師傅和大埔街坊在街頭盲試，結果如何？睇片啦！

A：粉果佬 大埔安慈路4號昌運中心地下32號舖

B：高山粉果燒賣 大埔廣福道

記者：何嘉茵

攝影：潘志恆、鄭明川

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