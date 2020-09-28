導盲犬｜香港導盲犬協會年度慈善步行改網上舉辦 帶毛孩跑步貼圖贏獎品

香港導盲犬協會一年一度慈善步行 鼓勵主人與狗狗一齊做運動

由香港導盲犬協會舉辦一年一度的《哈囉Woof導盲犬步行活動》，今年遇上肺炎疫情，未能與一眾愛狗之人面對面見面，但活動將改以個別、網上舉行，無改主人與寵物繼續一同做運動的好機會。

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今年的《哈囉Woof導盲犬步行活動》與《「狗五馬六」扮野大賽》同步進行，參賽者須通過特定的應用程式或其他指定的應用程式截圖，一次或多次跑步以完成跑步的目標，完賽後會獲得獎牌、證書，以及多款限量紀念品，包括希爾思暖氈、Venture Studios $400優惠券、寵物梳毛器等等。

而參與《「狗五馬六」扮野大賽》的主人，則要在於今年10月1日至10月31日23:59前，提交其寵物之參賽造型照片，然後邀請親戚朋友進行投票，最高票數的三位主人和狗狗分別可以獲得深層筋膜按摩槍、紫外線消毒盒手機口罩消毒器或藍牙耳機。

雖然疫情下不能與其他主人和狗狗一起做運動聯誼，但協會不想因而錯失主人和狗狗相處的機會，希望透過活動鼓勵主人與寵物繼續一齊做運動，亦能夠提升公眾對導盲犬及視障人士的認識，促進建立共融社會。

資料來源：香港導盲犬協會

撰文：黃雅純

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