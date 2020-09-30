美國科羅拉多州另類風景｜蜘蛛求戀期 成年雄性捕鳥蛛初秋出巡

Texas Brown Tarantula（或稱 Oklahoma Brown）屬捕鳥蛛其中一種，每年8月尾至10月中，數以千計的雄性蜘蛛都會空群出「洞」尋找真愛。

初秋時分，是露營最佳日子。有美媒每年呢個時分都報道，提醒大家去科羅拉多州東南面進行野外活動時小心點，皆因「蜘蛛的求戀期」又到了。

Texas Brown Tarantula（或稱 Oklahoma Brown）屬捕鳥蛛其中一種，每年8月尾至10月中，數以千計的雄性蜘蛛都會空群出「洞」尋找真愛。美媒描述是雄性蜘蛛每年一次的大遷徙，科羅拉多州立大學昆蟲學家Whitney Cranshaw則形容此奇景是「出巡」，而非移民。只有年滿8歲、剛成年的雄性蜘蛛才會出走搵真愛，是為成年禮，咁大件事出巡show off下，人之常情。

雄性蜘蛛的出巡可謂非常偉大，原因之一是雄性蜘蛛求偶過後，兩至三個月便會死，仲要冒住求偶時會被雌性蜘蛛吃掉的危機。研究發現，交配後吃掉配偶的雌性蜘蛛會較早產卵，卵的數目亦較多，其蜘蛛BB的體型也較大。係唔係都要死，山長水遠去繁殖下一代，仲甘願被成為晚餐，蜘蛛阿爸好偉大。

外形呈深啡色、伸直腳後身長足足有12至14cm的雄性蜘蛛，渾身是毛，貌似相當兇狠，但在蜘蛛界其實屬溫和派動物，沒甚攻擊性。覺得受到威脅時，不會以牙還牙用咬的方式攻擊侵襲者，而是利用身上的螫毛。呈針狀的螫毛帶有刺激性，被叮到會癢足幾日，但絕不致命，因此大家可以放心去露營。有人驚蜘蛛，有人則好想睇蜘蛛出巡成年禮。

科羅拉多州城市La Junta的旅遊網站，特登出post講呢件初秋盛事，仲教大家追蛛之路：

－雄性蜘蛛出巡的最佳觀賞時機為9 月；

－蜘蛛以下午和黃昏前最常出沒；

－最佳觀賞地點為較少人的大草原、牧場附近的Comanche National大草原、109 公路和Vogel 峽谷；

－最佳觀賞天氣為風和日麗、溫暖、不太大風的日子。

撰文：賴洋洋

編輯：吳允、鄒仲安

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