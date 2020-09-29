Sony Xperia 5 II｜電競級120Hz高刷新屏幕 售價$6,999 對決Xpera 1 II邊部好？

Sony Xperia 5 II售價$6,999，與規格接近的Xperia 1 II相比，各有特色。

機身細的旗艦電話一直是不少人的Dream Phone，不過市面上類似定位的電話不多，最新的Sony Xperia 5 II機仔細細，規格卻與旗艦機Xperia 1 II幾乎一致，甚至有更強的120Hz電競屏幕，二選一的話的確有點困難。

120Hz高刷新率屏幕 打機超貼手

Sony Xperia 5 II的屏幕可說是最大的賣點，亦是與Xperia 1 II最大的差異。Xperia 5 II使用6.1吋（FHD+）21:9電影比例屏幕，不過刷新率大幅提高至120Hz，還可以透過軟件模擬240Hz。而且觸控掃描率都提高至240Hz，令用家的操控可以跟上高速畫面。

在屏幕設定中開啓120Hz模式後，已經可以感覺到畫面非常貼手。在遊戲中亦可感受到120Hz畫面會比Xperia 1 II的60Hz流暢，尤其是在射擊遊戲中，開啟240Hz後，遊戲畫面移動時的動態模糊更少，不過記者覺得120Hz已很夠用。因為240Hz透過兩個畫面中加入黑畫面，所以整個畫面會比正常稍暗。

新的遊戲增強器設定，除了屏幕刷新率，連觸控回應的速度、追蹤都可以微調，還可以用預覽模式，一邊在遊戲中試一邊微調，幾貼心。

至於一般睇片，Xperia 5 II和Xperia 1 II都支援顏色準確的原創模式，以及BRAVIA的影像增強模式，兩部機睇片時的表現都很好。Xperia 1 II的4K屏幕當然會更加細緻，而光暗亦更有層次，Xperia 5 II的亮度會更高。兩部機的屏幕一部偏向打機，一部偏向睇片，單講功能，記者還是喜歡120Hz高刷新率，用起來比4K更爽。

一手掌握的尺寸 前置立體聲雙喇叭

Xperia 5 II的屏幕較細，機身亦都更細。記者的手已算大，但都很難單手控制到Xperia 1 II；Xperia 5 II就剛剛好，適合女士，或者喜歡一手掌握的男士。

Xperia 5 II沒有追求極致的屏佔比，換來前置立體聲雙喇叭以及一塊完整的屏幕，加上有3.5mm耳機接口，擁有靚屏幕靚聲體驗。

記者覺得最可惜的是Xperia 5 II竟然沒用沿用Xperia 1 II超型的直角邊框，雖則圓邊手持會更舒服，但我想大部份人都想要更靚的薄切午餐肉造型。Xperia 5 II繼續用電源鍵兼具指紋辨識，還有必備的快門鍵，機側新增了沒甚麼用的Google助手鍵。

蔡司認證3鏡頭 獨欠ToF立體偵測

Xperia 5 II同樣搭載蔡司認證的3鏡頭組合，包括16mm超廣角、24mm廣角、70mm長焦，其中24mm主鏡頭採用1/1.7吋Exmor RS感光元件，主鏡頭和長焦鏡頭都支援雙像素對焦及光學防震。

畫質與Xperia 1 II一樣高質，Xperia 5 II同樣有專業的攝影及錄影模式，攝影時支援人眼及動物眼睛追焦，就算用20fps高速連拍，追焦的成功率都很高。Xperia 5 II亦是第一部支援4K 120fps HDR高規格錄影的電話，用家就可以玩更多高畫質的電影感鏡頭。

提提大家，Xperia 5 II沒有ToF鏡頭，所以人像、散景模式中，邊緣位處理會較Xperia 1 II差。此外，Sony電話到現在，在低光環境之下，預覽畫面都是極差畫質，雖然不影響相片的畫質，但就非常影響拍攝體驗。

Xperia 5 II的硬件基本與Xperia 1 II一致，同樣搭載Snapdragon 865處理器、8GB RAM、4,000mAh電池。最正的是Xperia 5 II維持4,000mAh電量，加上屏幕較細，官方表示就算開啟120Hz屏幕，續航力都會比Xperia 1 II長，有這個要求的用家都可以留意。另外，Xperia 5 II出廠就支援5G + 4G雙卡雙待，Xperia 1 II之後更新才能支援。

今年Xperia 5 II規格和Xperia 1 II拉近了很多，甚至Xperia 5 II的屏幕刷新率、電量表現更強，真正做到細機旗艦。這次Sony旗艦雙雄規格有不同的走向，喜歡打機、120Hz的快感和細機自然是選擇Xperia 5 II，喜歡細緻4K屏幕睇電影、更寬闊畫面和型格設計就選擇Xperia 1 II，記者就偏向前者。

記者：梁志穎

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！