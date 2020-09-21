中秋節｜應節水果楊桃勿當飯後果 患腎病咪勁食會中毒休克 營養師教你點食先至啱

營養師提醒患腎病食楊桃柚子隨時中毒

中秋節將至，人人皆知月餅不宜多吃，但應節水果如楊桃、柿子及柚子，亦非老少咸宜，腎病患者更要注意。註冊營養師徐穎妍（Zoe）表示，楊桃中的膳食纖維頗高，每100克便有2.8克膳食纖維，但有一點值得留意，楊桃中含有一種稱為Caramboxin的神經毒素，常人一天最多可進食1.5個中型楊桃，進食後不會有大礙，但腎病患者則要留意，因腎臟功能不佳，進食楊桃後腎臟或無法分解毒素，在體內積聚後便可能出現中毒情況，如打嗝、神智不清、羊癇甚至休克等。

不過，即使健康人士進食大量楊桃後，亦有可能出現急性腎衰竭或急性腎損傷，Zoe指出雖然文獻沒記載吃多少才中毒，但應要適可宜止，而腎病者更要避免食用。此外，楊桃當中又有草酸，草酸會阻礙礦物質，如鐵質及鈣質的吸收，因此會建議進食正餐後一至兩小時後食用。

建議一天吃半個柿 免攝取過糖份

香甜的柿子含豐富維他命A，能保護眼睛健康，亦有具抗氧化能力，不過柿子糖份含量偏高，一個已等同一天所需攝取水果量的糖份，因此建議一天攝取約半個，但不慎吃多並非只有攝取較多糖份的後果，因為柿子單寧化合物，進入消化道後會與蛋白質結合，而消化酶亦是蛋白質的一種，因而單寧會影響消化酶活性及功能。加上中秋節少不免進食各種高蛋白質的飯菜，當餐後又進食月餅及水果等的食品，容易造成消化不良，若再進食柿子便是雪上加霜。Zoe指又提醒大家，進食柿子亦盡量避免進食柿皮，因柿皮含較高份量的單寧，而較熟成的柿子單寧量亦會較低。

而看似最無害的柚子亦絕非無害，因柚子含有較高鉀質，腎病患者無法如常人排出過多的鉀質，當體內含量過高亦會出現中毒反應，所以佳節要盡興外，亦要吃得小心，避免樂極生悲！

記者：曾怡

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