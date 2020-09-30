安藤忠雄在順德｜最新「和美術館」落成 光線營造嶺南建築意境

日本神級建築師安藤忠雄每次有新作，都會成為話題，即使不是建築迷，都要去開開眼界！

今次作品不在日本，而位於高鐵廣東南站半小時車程的順德，歷時8年興建，設計靈感來自中國天圓地方概念，試業後，於10月1日正式開幕，大師還寄語：「希望和美術館會成為廣東地區的文化地標。」即來預覽！

日本建築大師、普立茲克建築獎得主安藤忠雄，作品遍佈世界各地，在中國的項目也有不少，不過大多都集中在上海杭州，南下廣東，還是第一次。今次位於廣東順德的和美術館（HEM，HE ART MUSEUM），亦是大師在云云中國項目中，面積最大的單幢美術館。

美術館原定於3月開幕，因應疫情延期至10月，今次作品由籌備到完成，總共8年，除了安藤忠雄招牌清水模建材，這座5層圓形建築，由幾個圓形樓層交叠組成，慢慢擴展至底層的方形，建構天圓地方的中國宇宙觀，據說安藤忠雄在設計前對中國和嶺南文化進行了大量研究，為了打造嶺南建築所追求的「意境」，故意把每層圓形樓層的位置設計成偏移不一，讓光線多角度穿透建築，幾個樓層之間的重叠位，就成了挑高的展覽空間，並以打卡度極高的雙螺旋樓梯連接。

和美術館佔地近9,000呎，收藏超過500件當代藝術品，其中又以上世紀80年代後的中國當代藝術品為主。開幕首展為《世間風物 —— 和美術館啟動展》，由中國知名獨立藝術策展人馮博一策展，透過不同物質媒介所創作的藝術品，探索人類文明和大自然定律之間的關係。

和美術館

地址：廣東省佛山市順德市區北滘新城怡興路6號

交通：高鐵廣東南站的士約30分鐘

撰文：黎明絲

編輯：吳允、鄒仲安

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