Soul S-Fit運動耳機｜真無線6款時尚配色 防塵防撞可水洗

Soul S-Fit有IP67防水級數，方便運動後清洗。

現在疫情好轉，可以到戶外跑步做運動，最好的良伴之一，非音樂莫屬，一對合適的運動型真無線耳機是必備。最近Soul推出的S-Fit運動耳機，防水防塵防摔防撞，適合運動愛好者，尤其是女生，因為有6種配色，梗有一隻色啱心水！

Freebit翼形鎖設計 佩戴穩固舒適

Soul S-Fit採用符合人體工程學的Freebit翼形鎖設計，有三對不同大小的翼可套入耳機，讓用家按自己耳朵的大小而選擇，讓耳機穩固戴上。記者試過，即使跑步和跳動也不會鬆脫，貼服舒適，而且因為機身呈流線型和重量僅4.8g，長時間佩戴亦不會不適；如只是一般外出，則可以選用沒有Freebit翼的配件。另外，耳機附有三對不同大小的耳塞，有一定隔音效果，而為了用家街上跑步的安全起見，S-Fit亦備有環境音效模式，使用時能聆聽周遭的聲音， 提升戶外運動安全。

作為一款運動耳機，要有一定的防水功能，以防汗水或雨水滲入，Soul S-Fit就有IP67防水級數，可以浸於1米的水深達30分鐘，可以在運動過用清水沖洗一下；同時有防塵防摔防撞功能，確實很合運動使用。在外觀上，廠商亦有不少心思，耳機有6種流行的配色，包括黑、藍、紅、綠、藍綠及粉紅色，方便襯衫，而在充電盒配上一個登山扣，既時尚又方便攜帶。

6種時尚配色 宜聽流行曲

音色方面，作為一款運動型耳機和只售六百多元的價位，算是合格有餘，採用5.8mm動態單元，低音強勁而不鬆散，只是下潛力不足，但與中高音配合的平衡度不錯，不會被低音掩蓋人聲；分析力不錯，人聲和樂器聲都尚可聽得出層次感，比較適合聽流行曲和節奏強勁的音樂，當然也就很適合運動時播放個人的Power Song。Soul S-Fit充滿電可用6.5小時，配合充電盒可長達33小時播放時間。採用藍牙5.0技術，備有AAC和SBC編解碼器，傳輸穩定，音樂與話音均清晰傳送。總括而言，Soul S-Fit是一款音色不俗、佩戴舒適、適合聽流行曲，於運動和日常使用的真無線耳機。

售價$649

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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