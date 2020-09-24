精神病｜抑鬱症患者萌輕生念頭 毛孩哀鳴似叫主人勿丟低我 精神科醫生指動物輔助治療可紓緩焦慮抑鬱

Alfee有情緒病病史，中五時確診抑鬱症，最能夠幫助到她是寵物。

現年20歲、愛護動物的Alfee就讀大學三年級，因家族有情緒病病史，加上家人帶來的壓力，令Alfee中五時確診抑鬱症，她曾經向精神科醫生尋求治療，亦曾住過精神病院，但眾多方法當中，最能夠幫助到她，卻是寵物。

抑鬱症初期，Alfee完全不覺得自己有情緒問題，認為是自己生活壓力太大。當時她會心跳很快、頭暈、脾氣暴躁，更曾經鎅手。接受醫生診斷後，發覺其實問題一直存在，直到中五她才意識到問題的嚴重性，當時負責治療的是精神科醫生潘雲凌。

四年前，Alfee第一次見潘醫生，潘醫生對Alfee的印象，覺得她是一位很有愛心的小女孩，因為她不斷提及自己有養小動物，一提起的時候又很高興。Alfee分享她以往的經歷後，潘醫生便判斷出Alfee患上抑鬱症，接着為她提供兩方面的治療：藥物治療及非藥物治療。除為她提供抗抑鬱藥及血清素調節劑，亦會有心理治療等等。可是，藥物對她沒有作用，情緒沒有改善，她更一度想過輕生。

進精神病院 無解情緒問題

輕生的念頭一直藏在Alfee的腦海當中。她憶述有一晚凌晨，當時她已經半邊身站在窗外位置，但幸好有狗狗不斷發出哀鳴，好像對她說：「唔可以丟低我，你都要對我負責任」，悲劇最後沒有發生。因為有輕生的念頭，Alfee經轉介後，到了精神病院接受治療。在精神病院的生活，她形容既沒私隱，亦沒有對改善情緒有任何幫助。

在精神病院中，所有病房都有玻璃，24小時都會有人監視：去洗手間梳洗，甚至沖涼都會有姑娘跟隨。對Alfee，在精神病院沒有解決過任何情緒問題。不過在院內亦有發生一些讓人感到窩心的事，就是她遇到了很多同路人。Alfee形容，跟他們相處十分舒服，是因為他們會完全明白你的感受，明白你不能控制自已，亦會互相支持鼓勵。不過Alfee始終對環境感到不適，住院一星期，很快便着家人為她強制簽紙出院。

回到家後，停學中的Alfee在機緣巧合下去了當動物義工，她發現即使自己有時情緒不穩，但貓狗都會熱情地對待她，在貓狗中她找到了心靈出口。自此Alfee就經常參加義工活動，生活變得充實、少了胡思亂想的機會，更會因為見到貓狗們都健康而感到滿足。她更開始暫託貓狗，與男朋友Kyle搬到一間村屋，方便暫託，高峯時期曾同時照顧九狗兩貓。她更有在facebook開設專頁「Wiwi之日常生活」去發佈有關領養動物的訊息，希望透過網上力量，救助每條小生命。暫託和照顧貓狗，成為了她改善抑鬱症的關鍵。男朋友分享，當初認識她時，已經知道她有情緒問題，但表面上好像不太嚴重。直到有一次和她去旺角吃飯，Alfee感到頭暈，當刻便知道其實情況很嚴重。對於領養貓狗，Kyle覺得會讓女朋友有更多寄託，情緒變得更好。

搬村屋照顧寵物 減焦慮增安全感

動物與醫治情緒問題是否有關係？精神科醫生潘雲凌表示，當初知道Alfee有養狗後，會建議她在情緒變差時，嘗試攬着狗狗，讓自己有安全感。而有時候，替狗狗梳毛或者照顧狗狗，亦是一種靜觀治療。歷史上，早在十九世紀，歐洲已有國家用動物輔助治療，不過當時用於復健醫學方面。正式在心理範疇應用，是約1962年由美國有一位心理學家開始採用。無論是國際研究或台灣研究，都有很多文獻證實，動物輔助治療對人類的幫助。在心理上，動物可以幫助安撫情緒，減少焦慮和抑鬱。更可增加自信，加強幸福感，亦可以幫患者減壓。

照顧大量流浪貓狗，Alfee和男朋友每個月平均要用上幾千元。有時貓狗有病，更加須用過萬元作為治療費用，但是貓狗能夠帶給她安全感，令她找回自己的目標和價值。陪伴Alfee左右的是貴婦狗Wiko，作為她七年前第一隻養的寵物，她形容與Wiko相依為命，無論到何處，Wiko都會乖乖地在袋中，陪伴着她。對Alfee而言，拯救貓狗，雖然出錢又出力，但如果沒有牠們，或許今天都不能在這裏分享患情緒病經歷了。

Wiwi之日常生活 Facebook：＠wiwi.daily

採訪：盧子豐

攝影：區曦文、劉君杰

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