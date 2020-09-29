中秋放狗好去處｜帶狗狗去寵物友善酒店自助餐 觀塘市集與毛孩賞月猜燈謎

八月十五中秋節 帶寵物享用酒店燒烤自助餐及逛市集

中秋節來臨，在這人月兩團圓的日子除了可以與親朋好友食月餅共度佳節，今年毛孩也能與寵主慶祝節日。香港美利酒店和發現號分別推出寵物友善的中秋燒烤自助餐和市集，讓寵物也能享受佳節氣氛。

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香港美利酒店-人寵共晉自助餐

秋意漸濃，又是適合燒烤的季節。美利酒店在今年中秋將於半露天場地The Arches舉辦「秋夜燒遙」自助餐，客人可以省卻起爐、在高溫下煮食及事後收拾等繁瑣細節的工夫，享受由酒店的專業廚師團隊即席烹調的佳餚。自助餐菜式豐富，包括有各式沙律、燒烤時蔬、烤肉及海鮮，以至一系列精緻甜點。除了有美食，場地亦準備了不少打卡位，毗鄰的Cotton Tree Terrence遍佈燈籠及月兔LED燈飾，三米高的巨型月亮燈更是拍攝紀念照片的最佳位置。

酒店同時歡迎客人攜同寵物用膳，每隻參與的寵物犬亦將獲贈發光頸圈一條，一同分享節日的美意。

「秋夜燒遙」自助餐

價錢：$628/位（寵物犬每隻$58；酒店住客免費）

加$198可暢飲指定紅白餐酒、啤酒及汽水；加$298無限享用香檳、紅白餐酒、啤酒及汽水。

日期：2020年9月30日至10月3日

地址：金鐘紅棉路22號1樓The Arches

觀塘海濱市集-寵主毛孩共賞月

NGO發現號今年在觀塘海濱舉行手作&社企市集，參與攤檔近50個，產品包括嬰兒、寵物、生活用品及飾品。同場亦有DIY月餅&豬籠餅工作坊、Busking表演以及有獎猜燈謎活動。市集免費入場，現場將設有人流管制措施，主辦方亦歡迎參加者攜同寵物入場。

「發現號：中秋慶典」

日期：2020年9月30日至10月1日

時間：14:00-20:00

地點：發現號02及03 - 觀塘海濱道90及86號 (觀塘海濱花園旁)

撰文：陳曉欣

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